Kahn bo zamenjal Rummeniggeja

Karl Heinz Rummenigge je na čelu izvršnega odbora od 2002, pred tem je bil enajst let podpredsednik, za Bayern pa je nogomet igral deset sezon. V tem času je zabil 162 golov, kar ga uvršča na drugo mesto klubskega večne lestvice le za Gerdom Müllerjem. Pravzaprav edini kandidat za njegovega naslednika je bil že od vsega začetka dolgoletni vratar kluba Oliver Kahn, ki bo že prihodnjega januarja prevzel mesto v vodstvenih strukturah bavarskega ponosa ter tako začel privajanje na prihajajoče se izzive. "Pogovori z Oliverjem so postali zelo konkretni, kar pomeni, da bo po zdajšnjih načrtih že 1. januarja 2020 začel z delom," je Uli Hoeness dejal v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa. Ker ima Rummenigge veljavno pogodbo do konca 2021, Bavarci ne bodo zapadli v časovno stisko in bodo lahko izpeljali postopno tranzicijo. Kahn, ki se je tekmovalno upokojil leta 2008, je vsekakor pravšnja izbira, njegovo veljavo pa mu dajejo dosežki na nogometnih zelenicah, 632 nastopov, 86 nastopov za elf ter rekordnih osem naslovov nemškega državnega prvaka, so prepričani vodilni možje Bayerna. Po koncu nogometne kariere je navdušil kot televizijski komentator, izkazal se je tudi v poslovnih vodah ter je pridobil znanje iz menedžmenta, so še navedli pri Bayernu. Kahn, ki so mu navijači takoj nadeli vzdevek Vol-kahn-o (Vulkan), nemški tisk pa mu je nadel superlativ Der Titan, se je zmag v bundesligi veselil v letih 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 in 2008. Dosegel je rekordnih 309 zmag v Bundesligi, 205-krat je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. S šestimi lovorikami je rekorder tudi po osvojenih nemških pokalih (1998, 2000, 2003, 2005, 2006 in 2008).