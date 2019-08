Kahn bo pri Bayernu Rummeniggejev naslednik

Nekdanji vratar Oliver Kahn bo zamenjal Karla Heinza Rummeniggeja in prevzel mesto predsednika in izvršnega direktorja nemškega nogometnega velikana Bayerna od leta 2022. Kahn je bil dolga leta zvest Bayernu in je v bavarskem dresu odigral več kot 400 tekem.

Oliverja Kahna, ki je za nemško izbrano vrstno nastopil na 86 tekmah, so zato že vključili v upravni odbor kluba, vodstvo bavarskega kluba pa bo prevzel po koncu mandata Karla Heinza Rummeniggeja. Nogometna legenda Rummenigge, ki ima 63 let, bo mandat končal konec leta 2011. Kahn je podpisal petletno pogodbo, ki bo začela veljati 1. januarja 2020. "Velika čast je, da mi je zaupal upravni odbor kluba, prav tako izvršni direktor in predsednik izvršnega odbora. Rad bi se zahvalil izvršnemu odboru, na čelu z Ulijem Hoenessom, za to zaupanje,"je dejal Kahn. Prvi mož Bayerna Uli Hoeness je dejal, da se na volitvah 15. novembra ne bo potegoval za predsedniški položaj članov Bayerna, teh je uradno več kot 291.000, niti za mesto predsednika nadzornega odbora, v tem bo ostal le član. Za svojega naslednika je predlagal Herberta Hainerja, nekdanjega prvega moža Adidasa. Z vsemi temi spremembami se bodo odprla vrata za novo vodstvo, ki mu bo poveljeval Kahn, najuspešnejši vratar v zgodovini Bayerna. 50-letni poslovnež Kahn je delal tudi kot televizijski sokomentator. Iz Karlsruheja je prišel v Bayern leta 1994 in nato do tekmovalne upokojitve leta 2008 za rekordne nemške prvake zbral 429 nastopov.