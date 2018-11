Kaj bi bilo, če bi bilo: kako je Inter leta 1997 'ukradel' Ronalda iz Barce

Toda Katalonci so ga po rekordnem prestopu za takratnih 19,5 milijona dolarjev (15 milijonov evrov) uspe li zadržati vsega eno leto , Inter, ki se je zanj zanimal že pred slovesom od Nizozemske, pa je v drugem poskusu le uspe l. Gaspart, ki je bil takrat podpredsednik Barcelone, je bil priča klicu Interjevega predsednika Massima Morattija , ki je sredi slavnostnega kosila uspe l prepričati Ronaldove agente in ustaviti podpis pogodbe dobesedno v zadnjem hipu.

Nekdanji predsednik Barcelone Joan Gaspart se je pred torkovim spopadom Interja in Barce v Milanu spominjal "vročega" leta 1997, ko je katalonski ponos izgubil enega svojih najbo ljših nogometašev vseh časov. Ronaldo je pod taktirko zdaj že pokojnega karizmatičnega angleškega trenerja Bobbyja Robsona odigral izvrstno prvo sezono, skupno je na 49 tekmah za Barco prispeval kar 47 golov in ji pomagal do naslovov v pokalu pokalnih zmagovalcev, španskem pokalu in španskem superpokalu.

Že so nazdravili, nato pa ...

"Ronaldo je želel ostati v Barceloni, bil je zadovoljen in želel si je podaljšati pogodbo," je za Goal.comdejal Gaspart."V prisotnosti igralca in njegovih dveh agentov smo celo sestavili dokument. Ura je bila tri popoldne in odločili smo se, da gremo na kosilo proslavit podaljšanje pogodbe z Ronaldom, kasneje pa da se bomo vrnili in podpisali dogovor, ki smo ga dosegli. Celo nazdravili smo s cavo (penečim vinom, op. a.), da bi nazdravili dogovoru. To je bila napaka, kajti če ne bi šli jest, bi v tistem trenutku vse skupaj podpisali, v skladu s tem dogovorom pa bi Ronaldo ostal v Barceloni,"je nadaljeval Gaspart.

"Eden od agentov je med kosilom odšel za pol ure in govoril po telefonu. Bil je Moratti. V tistem trenutku agentovi odsotnosti nisem pripisoval prevelike pomembnosti, a bilo je pomembno. Ko se je vrnil, se je opraviči, spil kavo in nazdravili smo pred povratkom v pisarno na podpis pogodbe. Od prvega trenutka, ko smo se vrnili v pisarno predsednika (Josepa Lluisa, op. a.) Nuneza so agenti začeli postavljati ovire, rekli so Ronaldu, da naj gre domov in da ga bodo poklicali na podpis. Vprašal sem jih, če to počnejo zato, ker ne želijo podpisati. Vztrajali so, da si tega želijo, toda predlagali so, da pogodbo sestavimo skorajda popolnoma na novo, z boljšimi finančnimi pogoji. A imeli so jasen cilj: želeli so uničiti pogajanja."

'Njegovo srce bolj kot za Real bije za Barco'

Gaspart dodaja, da so pri novih pogajanjih izpolnili vse zahteve agentov, nato pa so se po petih točkah spomnili "še šeste in sedme". Vsem naj bi ugodili, Ronaldo pa se je katalonskim delodajalcem v telefonskem klicu "v solzah opravičeval", ker ga njegovi agenti silijo v prestop zaradi "veliko višje ponudbe", s pomočjo katere bi seveda v Milanu zaslužil(i) veliko več.

Ronaldovi goli v dresu Barcelone, ko je bil po mnenju mnogih na vrhuncu svojih moči: