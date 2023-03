Kaj bo prinesel ples kroglic v Nyonu?

Znani so četrtfinalisti nogometne Lige prvakov. Med osem v Evropi so se prebili Bayern, Milan, Chelsea, Benfica, Inter, Real, Napoli in Manchester City. Kdo se bo s kom udaril za preboj med štiri na stari celini, pa bo jasno danes malce po poldnevu. Žreb parov v Nyonu bo v živo na 24ur.com. Ples kroglic z Uefinega sedeža bo prenašal Tomaž Lukač. Četrtfinalni obračuni bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.

