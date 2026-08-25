Kaj bosta pred obračunom s Celjem povedala Šporar in Yaya Toure?

Slovan iz Bratislave se je v prestižno Ligo prvakov prebil zgolj enkrat v svoji zgodovini. Slovakom je to uspelo v sezoni 2024/25, ko v klubu ni bilo Andraža Šporarja, del kadra pa je bil njegov rojak Kenan Bajrić. Slovenski napadalec bo danes skupaj s trenerjem Yayo Tourejem spregovoril na novinarski konferenci. Prenos boste v živo lahko spremljali na naši spletni strani. Jutrišnjo tekmo pa si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30.