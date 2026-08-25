Slovan iz Bratislave se je v prestižno Ligo prvakov prebil zgolj enkrat v svoji zgodovini. Slovakom je to uspelo v sezoni 2024/25, ko v klubu ni bilo Andraža Šporarja, del kadra pa je bil njegov rojak Kenan Bajrić. Slovenski napadalec bo danes skupaj s trenerjem Yayo Tourejem spregovoril na novinarski konferenci. Prenos boste v živo lahko spremljali na naši spletni strani. Jutrišnjo tekmo pa si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30.
Kaj bosta pred obračunom s Celjem povedala Šporar in Yaya Toure?
Še dobrih 24 ur smo oddaljeni od najpomembnejše tekme v celjski zgodovini. Domači grofi se bodo v mestu ob Savinji udarili s Slovanom. Tabor slovenskih prvakov na zgodovinskem srečanju obljublja srčno in požrtvovalno igro, kaj pa bosta pred obračunom povedala slovenski napadalec Slovana Andraž Šporar in sloviti Yaya Toure, ki sedi na slovaški klopi? Tiskovno konferenco boste v živo lahko spremljali na naši spletni strani, začnemo ob 18.30.
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