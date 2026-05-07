Liga prvakov

PSG pokazal, zakaj je prvak, pri Bayernu bodo iskali malenkosti

München, 07. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Jakob Batič
Luis Enrique

Tribune so bile nabite polno, vzdušje fantastično, še vreme je ob začetku tekme prizaneslo. Vse je bilo nared za veličasten nogometni večer, v katerem so navijači Bayerna pričakovali preobrat za uvrstitev v finale Lige prvakov. A takoj po začetku povratne tekme s PSG-jem je bilo jasno, da to ne bo njihov večer. Razloge bo moral Vincent Kompany še najti.

  Zadetek Harryja Kanea, ki pa ni prinesel preobrata Bayerna
    01:08
    Zadetek Harryja Kanea, ki pa ni prinesel preobrata Bayerna
  Situacija, ki je razburila Bavarce: bi moral glavni sodnik Pinheiro pokazati na belo piko?
    01:21
    Situacija, ki je razburila Bavarce: bi moral glavni sodnik Pinheiro pokazati na belo piko?
  Zadetek Ousmana Dembeleja za zgodnje vodstvo PSG-ja z 0:1
    01:14
    Zadetek Ousmana Dembeleja za zgodnje vodstvo PSG-ja z 0:1

Po devetih golih na prvi tekmi v Parizu sta oba trenerja obljubljala atomski nogomet tudi v Münchnu. Začelo se je po pričakovanjih, ko je na začetku druge minute obrambi Bayerna ušel Kvicha Kvaratskhelia in nato lepo našel osamljenega Ousmana Dembeleja, ki mu ni bilo težko zadeti za povišanje skupnega vodstva na 6:4.

Zgodnji šok ni umiril sijajne atmosfere na Allianz Areni, ravno nasprotno, Bayernovi navijači so bili po zaostanku še glasnejši, kar je nogometašem pomagalo prebroditi zgodnji šok.

Vincent Kompany je po tekmi dejal, da so bili njegovi varovanci v prvem polčasu celo boljši tekmec, vendar enostavno niso uspeli izkoristiti situacij "ena na ena", ko so se za razliko od prve tekme nekajkrat izkazali tudi branilci. 

Vincent Kompany je na novinarski konferenci potreboval tudi nekaj vode, da je lahko "trezno" ocenil razplet srečanja.
Zatajil je predvsem Olise

Bavarcem se je poznalo, da Michael Olise ni bil v dobri dnevni formi. V njegovi igri je bilo neznačilno veliko tehničnih napak, posledično pa je Bayernu vselej nekaj zmanjkalo v kreaciji. Zato obramba PSG-ja niti ni imela veliko dela, čeprav jo je v sodniškem dodatku drugega polčasa kaznoval Harry Kane. A za Bayern je bilo prepozno.

"PSG je zadnji dve sezoni najboljša ekipa v Evropi. Odločale so malenkosti, ki so bile tokrat na njihovi strani. Ostaja nekaj grenkega priokusa, ker sta bili obe tekmi zelo izenačeni," razočaranja ni skrival Belgijec na klopi Bayerna.

Vincent Kompany se je s težavo sprijaznil z odločitvijo glavnega sodnika, ki Bayernu v prvem polčasu ni dosodil enajstmetrovke.
Bavarci besneli nad sodnikom, a brez pravega razloga

Njegovi varovanci so bili vseh 90 minut vidno nervozni. Še posebej burno so se odzvali na odločitev glavnega sodnika Joaa Pinheira, ki v 30. minuti po roki Joaa Nevesa ni pokazal na belo točko.

"Z razdalje sem videl, da ga je žoga zadela neposredno v roko. Razumem pravilo, vendar je nesmiselno," trenutka, ki bi morda prelomil srečanje, ni mogel preboleti Kompany. Po trenutnih pravilih ne gre za enajstmetrovko, če igralca v roko zadane soigralec, kot se je to zgodilo tokrat.

Nadalje je Kompanyja zmotilo zavlačevanje gostov v sodniškem dodatku in dejstvo, da Pinheiro svojega petminutnega dodatka ni še dodatno podaljšal. Čeprav drži, da v sodniškem dodatku zagotovo nismo videli petih minut čiste igre, Bavarci v tem ne bi smeli iskati razlogov za poraz.

Čeprav je Kompany razloge za izpad iskal (tudi) v sodnikih, je dejstvo, da je PSG v 180 minutah igre pokazal več in zasluženo napredoval v finale.
Ko so malenkosti tolikokrat na tvoji strani, to ni več naključje

Na Allianz Areni se je tokrat od prve minute zdelo, da ima PSG vse pod nadzorom. Tudi v drugem polčasu pri vodstvu z 1:0 so imeli Parižani še nekaj zrelih priložnosti, ko se je izkazal Manuel Neuer. Zato je njihovo napredovanje v finale čisto kot solza.

Zelo realen je bil v oceni srečanja domači branilec Konrad Laimer, ki je dejal, da je nekaj preprosto zmanjkalo. "Imeli smo veliko priložnosti in akcij okoli njihovega kazenskega prostora, vendar tega nismo znali izkoristiti. Morali bomo ugotoviti, zakaj." 

Kot je Kompany večkrat poudaril na novinarski konferenci, v obračunih tako kvalitetnih ekip odločajo malenkosti. Te so bile znova na strani aktualnih prvakov, kar po drugi zaporedni uvrstitvi v finale ne more biti več naključje. 

PSG je trenutno najboljše moštvo v Evropi, sredin večer pa je razkril, da Bayernu do vrha vendarle še nekaj manjka.

nogomet polfinale liga prvakov bayern psg

zmerni pesimist
07. 05. 2026 08.03
Dvakrat igranje z roko enkrat celo v kazenskem prostoru pa nič sodnik pa nula
