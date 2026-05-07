PSG pokazal, zakaj je prvak, pri Bayernu bodo iskali malenkosti

Po devetih golih na prvi tekmi v Parizu sta oba trenerja obljubljala atomski nogomet tudi v Münchnu. Začelo se je po pričakovanjih, ko je na začetku druge minute obrambi Bayerna ušel Kvicha Kvaratskhelia in nato lepo našel osamljenega Ousmana Dembeleja, ki mu ni bilo težko zadeti za povišanje skupnega vodstva na 6:4. Zgodnji šok ni umiril sijajne atmosfere na Allianz Areni, ravno nasprotno, Bayernovi navijači so bili po zaostanku še glasnejši, kar je nogometašem pomagalo prebroditi zgodnji šok. Vincent Kompany je po tekmi dejal, da so bili njegovi varovanci v prvem polčasu celo boljši tekmec, vendar enostavno niso uspeli izkoristiti situacij "ena na ena", ko so se za razliko od prve tekme nekajkrat izkazali tudi branilci.

Vincent Kompany je na novinarski konferenci potreboval tudi nekaj vode, da je lahko "trezno" ocenil razplet srečanja. FOTO: Profimedia

Zatajil je predvsem Olise

Bavarcem se je poznalo, da Michael Olise ni bil v dobri dnevni formi. V njegovi igri je bilo neznačilno veliko tehničnih napak, posledično pa je Bayernu vselej nekaj zmanjkalo v kreaciji. Zato obramba PSG-ja niti ni imela veliko dela, čeprav jo je v sodniškem dodatku drugega polčasa kaznoval Harry Kane. A za Bayern je bilo prepozno. "PSG je zadnji dve sezoni najboljša ekipa v Evropi. Odločale so malenkosti, ki so bile tokrat na njihovi strani. Ostaja nekaj grenkega priokusa, ker sta bili obe tekmi zelo izenačeni," razočaranja ni skrival Belgijec na klopi Bayerna.

Vincent Kompany se je s težavo sprijaznil z odločitvijo glavnega sodnika, ki Bayernu v prvem polčasu ni dosodil enajstmetrovke. FOTO: Profimedia

Bavarci besneli nad sodnikom, a brez pravega razloga

Njegovi varovanci so bili vseh 90 minut vidno nervozni. Še posebej burno so se odzvali na odločitev glavnega sodnika Joaa Pinheira, ki v 30. minuti po roki Joaa Nevesa ni pokazal na belo točko. "Z razdalje sem videl, da ga je žoga zadela neposredno v roko. Razumem pravilo, vendar je nesmiselno," trenutka, ki bi morda prelomil srečanje, ni mogel preboleti Kompany. Po trenutnih pravilih ne gre za enajstmetrovko, če igralca v roko zadane soigralec, kot se je to zgodilo tokrat. Nadalje je Kompanyja zmotilo zavlačevanje gostov v sodniškem dodatku in dejstvo, da Pinheiro svojega petminutnega dodatka ni še dodatno podaljšal. Čeprav drži, da v sodniškem dodatku zagotovo nismo videli petih minut čiste igre, Bavarci v tem ne bi smeli iskati razlogov za poraz.

Čeprav je Kompany razloge za izpad iskal (tudi) v sodnikih, je dejstvo, da je PSG v 180 minutah igre pokazal več in zasluženo napredoval v finale. FOTO: AP

Ko so malenkosti tolikokrat na tvoji strani, to ni več naključje