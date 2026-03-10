Naslovnica
Liga prvakov

Arsenal prvi favorit za Ligo prvakov, Real šele sedmi

Ljubljana , 10. 03. 2026 11.40 pred 51 minutami 2 min branja 3

Avtor:
J.B.
Tottenham - Arsenal

Nocoj se začenjajo boji osmine finala Lige prvakov. Zanimive so napovedi stavnic, ki v vlogo prvega favorita – in to s precejšnjo prednostjo – postavljajo Arsenal, ki lovorike v tem tekmovanju še nima. Na drugem mestu je Bayern München, tretja pa Barcelona.

Arsenalu gre v tej sezoni odlično. Vodi v angleški Premier League in je prvi favorit za zmago v Ligi prvakov.
FOTO: AP

Topničarji so brezhibno opravili z ligaškim delom, kjer so na osmih tekmah prav tolikokrat slavili. Za prve favorite pa veljajo predvsem zavoljo ugodnega žreba, ki jih je postavil na nasprotno stran od velike večine favoritov.

Četa Mikela Artete se bo v osmini finala udarila z Bayer Leverkusnom, zmagovalec pa se bo nato srečal z boljšim iz para Bogo/Glimt – Sporting Lizbona, ki na papirju velja za najmanj kakovostnega.

Preberi še Lahko Newcastle še dodatno razgali obrambne pomanjkljivosti Barcelone

Kvota na končno zmago Arsenala se zato giblje okoli 3,5. Drugi favorit je münchenski Bayern s kvoto 6. 7 pa znaša kvota na slavje Barcelone, ki se bo nocoj udarila z Newcastlom (prenos na Kanalu A in VOYO).

Real Madrid, ki se je v play-offu dolgo mučil z Benfico, je po mnenju stavnic šele sedmi. Pred galaktiki so še Manchester City, lanski zmagovalec PSG in kljub skromni domači formi tudi Liverpool.

Pari osmine finala in pot do finala Lige prvakov
FOTO: Sofascore.com

Angleži občutno pred vsemi

Po mnenju stavnic je daleč najbolj verjetno, da bo končni zmagovalec član angleške Premier League, ki ima med 16 najboljšimi kar šest svojih predstavnikov. Poleg Arsenala, Manchester Cityja, Liverpoola in Newcastla sta med živimi tudi Chelsea in Tottenham. Kvota na zmago katerega koli od angleških predstavnikov znaša 1,72. Sledijo Španci (kvota 4) in Nemci (kvota 6).

Komu zlata kopačka?

V boju za zlato kopačko za najboljšega strelca tekmovanja pričakovano najvišje kotira Kylian Mbappe, ki je za galaktike dosegel že neverjetnih 13 zadetkov (kvota 1,4). Drugi je Harry Kane s kvoto 7, Anglež je doslej osemkrat meril v polno. Sledita mu Erling Haaland in zelo presenetljivi drugi strelec tekmovanja trenutno Anthony Gordon, ki je za Newcastle v polno meril kar desetkrat.

Tekme osmine finala Lige prvakov bomo prenašali na Kanalu A in VOYO
FOTO: VOYO
nogomet liga prvakov stavnice osmina finala

Lahko Newcastle še dodatno razgali obrambne pomanjkljivosti Barcelone

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
10. 03. 2026 13.09
Real madrid ima spet smolo z poskodbami...ko imas poskodovane igralce ala mbappe, bellingham, rodrygo, carreras,militao pac ne mores biti favorit v ligi prvakov, bodimo realni...ampak kot vedno ne bi kar tako odpisal reala...v kolikor jim uspe napredovati proti cityu ki tudi ni v neki formi in se vrnejo poskodovani kjer bi real bil kompleten potem se lahko vse spremeni...ampak ja tezko bo brez omenjenih proti cityu ni pa nemogoce..
Odgovori
+1
1 0
korcula1
10. 03. 2026 12.57
Arsenal nikoli ne bo osvojil LP
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
10. 03. 2026 13.09
Tudi sam sem enakega mnenja..bayern lahko gre letos do konca..
Odgovori
0 0
bibaleze
