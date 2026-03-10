Arsenal prvi favorit za Ligo prvakov, Real šele sedmi

Arsenalu gre v tej sezoni odlično. Vodi v angleški Premier League in je prvi favorit za zmago v Ligi prvakov. FOTO: AP

Topničarji so brezhibno opravili z ligaškim delom, kjer so na osmih tekmah prav tolikokrat slavili. Za prve favorite pa veljajo predvsem zavoljo ugodnega žreba, ki jih je postavil na nasprotno stran od velike večine favoritov. Četa Mikela Artete se bo v osmini finala udarila z Bayer Leverkusnom, zmagovalec pa se bo nato srečal z boljšim iz para Bogo/Glimt – Sporting Lizbona, ki na papirju velja za najmanj kakovostnega.

Kvota na končno zmago Arsenala se zato giblje okoli 3,5. Drugi favorit je münchenski Bayern s kvoto 6. 7 pa znaša kvota na slavje Barcelone, ki se bo nocoj udarila z Newcastlom (prenos na Kanalu A in VOYO). Real Madrid, ki se je v play-offu dolgo mučil z Benfico, je po mnenju stavnic šele sedmi. Pred galaktiki so še Manchester City, lanski zmagovalec PSG in kljub skromni domači formi tudi Liverpool.

Pari osmine finala in pot do finala Lige prvakov FOTO: Sofascore.com

Angleži občutno pred vsemi

Po mnenju stavnic je daleč najbolj verjetno, da bo končni zmagovalec član angleške Premier League, ki ima med 16 najboljšimi kar šest svojih predstavnikov. Poleg Arsenala, Manchester Cityja, Liverpoola in Newcastla sta med živimi tudi Chelsea in Tottenham. Kvota na zmago katerega koli od angleških predstavnikov znaša 1,72. Sledijo Španci (kvota 4) in Nemci (kvota 6).

Komu zlata kopačka?

V boju za zlato kopačko za najboljšega strelca tekmovanja pričakovano najvišje kotira Kylian Mbappe, ki je za galaktike dosegel že neverjetnih 13 zadetkov (kvota 1,4). Drugi je Harry Kane s kvoto 7, Anglež je doslej osemkrat meril v polno. Sledita mu Erling Haaland in zelo presenetljivi drugi strelec tekmovanja trenutno Anthony Gordon, ki je za Newcastle v polno meril kar desetkrat.