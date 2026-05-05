Liga prvakov

Porcelanasti kakadu po šaljivi kraji postal Bayernov talisman

München, 05. 05. 2026 08.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Goretzka

V Münchnu pred povratno tekmo polfinala Lige prvakov proti PSG-ju ne stavijo le na Harryja Kana, Michaela Oliseja, Allianz Areno in rdeči navijaški zid na južni strani stadiona. V ozadju velike evropske noči je znova tudi porcelanasti kakadu – interna šala, ki je prerasla v enega najbolj nenavadnih simbolov Bayernovih uspehov.

Pri Bayernu so v zadnjih desetletjih dvigovali najprestižnejše evropske lovorike, ustvarjali nogometne dinastije in na Allianz Areni pisali zgodbe, ob katerih se tresejo tudi največji tekmeci. Toda ena najbolj nenavadnih novopečenih klubskih legend se ni rodila na zelenici, temveč v münchenski restavraciji.

Vincent Kompany je ob lanskem državnem naslovu Bayerna na mesto lovorike postavil porcelanastega kakaduja.
FOTO: AP

Porcelanasta ptica, ki je bila še pred dobrim letom le del dekoracije v restavraciji Käfer, je danes Bayernov talisman za srečo, prodajni hit in skoraj obvezen spremljevalec slavij. Njegova pot do zvezdniškega statusa se je začela med proslavljanjem naslova nemškega prvaka v sezoni 2024/25, ko so si nogometaši Bayerna v zmagoslavni evforiji "izposodili" velik porcelanast kip kakaduja. Iz restavracije je odpotoval proti Allianz Areni, kjer je hitro postal del garderobe, internih šal in zmagovalne folklore.

Kar se je začelo kot zabavna potegavščina, je preraslo v pravo klubsko zgodbo. Lastnik restavracije Michael Käfer je kakaduja pozneje Bayernu tudi uradno podaril kot talisman, ptica pa je od takrat dobila mesto ob pokalih, na fotografijah in celo na uradnih slavnostnih majicah. Ob zadnjem slavju po osvojitvi Bundeslige je bil kakadu v Bayernovem dresu in s pokalom v rokah natisnjen na majicah nogometašev.

Ob zadnjem slavju po osvojitvi Bundeslige je kakadu krasil majice Bayerna.
FOTO: Profimedia

Posebno vlogo je kakadu odigral že ob slovesu Thomasa Müllerja. Nogometaša, ki je bil dolga leta poosebljenje Bayernovih uspehov, humorja in klubskega duha, si je bilo težko predstavljati brez takšne spremljevalne zgodbe. Müller je odhajal kot legenda, kakadu pa je ob njem iz internega vica dokončno postal del klubske mitologije.

Thomas Müller in kakadu
FOTO: AP

Letos se je nenavadni porcelanasti junak vrnil v velikem slogu. Po osvojitvi novega naslova nemškega prvaka ga je Leon Goretzka previdno odnesel proti najbolj gorečim navijačem, kot bi šlo za eno od najdragocenejših lovorik v klubskih vitrinah. "Že lani je prevzel glavno vlogo pri slavju. Dolgo je moral čakati, preden smo ga spet spustili iz kletke," se je pošalil Goretzka.

A v Münchnu zdaj ne razmišljajo več le o domačem naslovu. Pred Bayernom je povratna tekma polfinala Lige prvakov proti Paris Saint-Germainu. Obračun dveh zvezdniških ekip je na Parku princev poskrbel za poslastico in za nogomet za prste oblizniti. Bayern lovi gol zaostanka, a ekipa Vincenta Kompanyja ima za samozavest dovolj razlogov. Bayern je v tej sezoni na Allianz Areni zabil že 85 golov, od tega 20 v Ligi prvakov.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com

In če bo Bayern proti Parižanom pripravil nov evropski uspeh, bo ob igrišču, v slačilnici ali vsaj v ozadju klubskega slavja najbrž znova tudi kakadu. Talisman, ki domnevno pije le šampanjec, kot se za pravega prvaka spodobi, je v Münchnu postal več kot le šala.

