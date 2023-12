Kako bi šele bilo, če Borussia ne bi prodala svojih najboljših igralcev?

Nemcem, ki so pred sezono ostali brez Juda Bellinghama, so stavnice pred začetkom tekmovanja pripisovale najmanj možnosti za preboj v osmino finala. A rumeno-črni so znova dokazali, da so mojstri poslovanja, in sestavili ekipo, s katero se lahko kosajo z najboljšimi na stari celini. Dortmundska Borussia v zadnjih letih pred praktično vsako sezono proda svoje najboljše nogometaše. Tako je bilo tudi to poletje, ko je za 103 milijone evrov Westfalen za Santiago Bernabeu zamenjal angleški čudežni deček.

A angleški vezist ni edini nogometaš, ki si je pot med evropske zvezde tlakoval v rumeno-črnem dresu evropskih prvakov iz leta 1997. V zadnjih sedmih sezonah so tako Dortmund za zajetne odškodnine med drugim zapustili tudi Erling Haaland, Jadon Sancho, Ousmane Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang in Christian Pulišić. Skupaj je Borussia s prodajami omenjenih nogometašev zaslužila nekaj manj kot 400 milijonov evrov.