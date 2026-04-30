Liga prvakov

Kako je Ben White (skoraj) zakuhal pretep

Madrid, 30. 04. 2026 09.22 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
J.B.
Ben White in Ademola Lookman

Čeprav Atletico Madrid še zdaleč ne sodi med najbolj športne ekipe, je prvi polfinalni obračun Lige prvakov z Arsenalom minil precej mirno. Glavni sodnik je denimo pokazal zgolj en rumen karton. Se pa je zakuhalo po tekmi, ko je gostujoči branilec Ben White prekršil nepisano pravilo in med potjo v garderobo pohodil Atleticov grb.

  • Sodnik je preklical enajstmetrovko, ki jo je dosodil po prekršku nad Arsenalovim Eberechijem Ezejem
    Sodnik je preklical enajstmetrovko, ki jo je dosodil po prekršku nad Arsenalovim Eberechijem Ezejem
  • Atletico prav tako iz 11-metrovke do izenačenja (1:1)
    Atletico prav tako iz 11-metrovke do izenačenja (1:1)
  • Arsenal do vodstva v Madridu po uspešno izvedeni 11-metrovki (0:1)
    Arsenal do vodstva v Madridu po uspešno izvedeni 11-metrovki (0:1)

Medtem ko so vsi ostali nogometaši tik pred prihodom v tunel zaobšli grb domačega kluba, je Ben White brezbrižno stopil naravnost nanj. Hitro se je odzval Atleticov Antoine Griezmann, nato pa se je vmešal še Diego Simeone.

Argentinski strokovnjak, ki je imel že med tekmo znova obilo za povedati čez delo sodniške zasedbe na čelu z Dannyjem Makkeliejem, je najprej skušal umiriti situacijo, a je potreboval le trenutek, da se je tudi sam sporekel z angleškim branilcem.

Iz posnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, epilog spora ni jasno razviden, vendar je jasno, da ni prišlo do incidenta večjih razsežnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z razpletom srečanja so bili na koncu bolj zadovoljni v domačem taboru, kjer so zaostajali po golu Viktorja Gyökeresa v prvem polčasu. V drugem je prav tako z bele točke izenačil Julian Alvarez, v samem zaključku pa je Makkelie še enkrat pokazal na enajstmetrovko za goste, vendar se je nato premislil po ogledu VAR-a.

Simeone: Eno najboljših vzdušij, kar sem jih kdajkoli doživel

Trener topničarjev Mikel Arteta se po tekmi ni mogel sprijazniti z odločitvijo nizozemskega delilca pravice. Diego Simeone pa je v zanj neznačilno diplomatskem slogu dejal, da nikoli ne komentira mnenj drugih trenerjev.

Glede razpleta obračuna je Simeone dodal: "Vzdušje je bilo fantastično, eno najboljših, kar sem jih doživel. Prvi polčas je bil miren, nismo imeli pravih priložnosti. V drugem se je Arsenalu poznala utrujenost, saj se borijo tudi za naslov v Premier League. Imeli smo dovolj priložnosti, da bi povedli."

"Sedaj nas čaka ogromen izziv. Morali bomo biti v najboljši izvedbi, če želimo napredovati v finale," je Simeone razmišljal tudi že o povratni tekmi prihodnji torek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'V napadu bi lahko izkoristili še kakšno priložnost'

Slovenski vratar Jan Oblak, ki resnici na ljubo niti ni imel veliko dela, je pristavil, da se bodo v London podali z dobrimi občutki. "Preučiti moramo, kje so bile napake. Branili smo se odlično, Arsenal ni imel veliko priložnosti. V napadu bi lahko izkoristili še kakšno priložnost, česar smo nedvomno sposobni. Vse je še odprto."

Zanimivo, da se Simeone ni strinjal z oceno, da je Atletico pokazal dobro obrambno predstavo. Dejal je, da njegovo moštvo bolje napada, kot se brani. "Ni dovolj, da igramo samo v napadu. Moramo biti bolj konstantni in se izboljšati v obrambi. Ko je vstopil Robin Le Normand (na začetku drugega polčasa), se je naš nivo v zadnji liniji dvignil."

Atletico je imel več priložnosti, v taboru Arsenala pa so prepričani, da bi morali dobiti tudi drugo enajstmetrovko.
FOTO: AP

Koke previden pred potjo v London

Izkušeni vezist Koke, ki je že dvakrat okusil slast finala Lige prvakov, a na prvo zmago še čaka, je najbolj obžaloval zapravljene priložnosti. Po izenačenju v drugem polčasu je bil dvakrat blizu Ademola Lookman, Griezmann pa je stresel celo okvir vrat, ko bi bil David Raya povsem brez moči.

"Začeli smo zadržano. V nadaljevanju smo imeli priložnost za zmago, tako pa se bo odločalo na povratni tekmi. Arsenal je odlična obrambna ekipa s hitrimi nogometaši za protinapade, zato bomo morali biti pozorni," je komentiral Koke.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

