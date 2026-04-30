Kako je Ben White (skoraj) zakuhal pretep

Medtem ko so vsi ostali nogometaši tik pred prihodom v tunel zaobšli grb domačega kluba, je Ben White brezbrižno stopil naravnost nanj. Hitro se je odzval Atleticov Antoine Griezmann, nato pa se je vmešal še Diego Simeone. Argentinski strokovnjak, ki je imel že med tekmo znova obilo za povedati čez delo sodniške zasedbe na čelu z Dannyjem Makkeliejem, je najprej skušal umiriti situacijo, a je potreboval le trenutek, da se je tudi sam sporekel z angleškim branilcem. Iz posnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, epilog spora ni jasno razviden, vendar je jasno, da ni prišlo do incidenta večjih razsežnosti.

Z razpletom srečanja so bili na koncu bolj zadovoljni v domačem taboru, kjer so zaostajali po golu Viktorja Gyökeresa v prvem polčasu. V drugem je prav tako z bele točke izenačil Julian Alvarez, v samem zaključku pa je Makkelie še enkrat pokazal na enajstmetrovko za goste, vendar se je nato premislil po ogledu VAR-a.

Simeone: Eno najboljših vzdušij, kar sem jih kdajkoli doživel

Trener topničarjev Mikel Arteta se po tekmi ni mogel sprijazniti z odločitvijo nizozemskega delilca pravice. Diego Simeone pa je v zanj neznačilno diplomatskem slogu dejal, da nikoli ne komentira mnenj drugih trenerjev. Glede razpleta obračuna je Simeone dodal: "Vzdušje je bilo fantastično, eno najboljših, kar sem jih doživel. Prvi polčas je bil miren, nismo imeli pravih priložnosti. V drugem se je Arsenalu poznala utrujenost, saj se borijo tudi za naslov v Premier League. Imeli smo dovolj priložnosti, da bi povedli." "Sedaj nas čaka ogromen izziv. Morali bomo biti v najboljši izvedbi, če želimo napredovati v finale," je Simeone razmišljal tudi že o povratni tekmi prihodnji torek.

'V napadu bi lahko izkoristili še kakšno priložnost'

Slovenski vratar Jan Oblak, ki resnici na ljubo niti ni imel veliko dela, je pristavil, da se bodo v London podali z dobrimi občutki. "Preučiti moramo, kje so bile napake. Branili smo se odlično, Arsenal ni imel veliko priložnosti. V napadu bi lahko izkoristili še kakšno priložnost, česar smo nedvomno sposobni. Vse je še odprto." Zanimivo, da se Simeone ni strinjal z oceno, da je Atletico pokazal dobro obrambno predstavo. Dejal je, da njegovo moštvo bolje napada, kot se brani. "Ni dovolj, da igramo samo v napadu. Moramo biti bolj konstantni in se izboljšati v obrambi. Ko je vstopil Robin Le Normand (na začetku drugega polčasa), se je naš nivo v zadnji liniji dvignil."

Atletico je imel več priložnosti, v taboru Arsenala pa so prepričani, da bi morali dobiti tudi drugo enajstmetrovko. FOTO: AP

Koke previden pred potjo v London