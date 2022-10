Kako je odigral Benjamin Šeško na gostovanju v Zagrebu?

Nogometaši Salzburga so v 4. krogu skupinskega dela Lige prvakov v skupini E gostovali v Zagrebu pri Dinamu. Tekmeca sta se razšla brez zmagovalca (1:1). Slovenski reprezentant v vrstah avstrijskega prvaka je v 12. minuti krenil v protinapad, žoga pa se je od njega odbila do Nicolasa Seiwalda, ki je poskrbel za gol in vodstvo rdečih bikov na stadionu Maksimir in je bil tudi najboljši igralec Salzburga. V 40. minuti so domači izenačili, po strelu Roberta Ljubičića je žogo v lastno mrežo preusmeril Strahinja Pavlović.

Dinamo s štirimi točkami ostaja na zadnjem mestu lestvice skupine E, prvi je po sinočnji zmagi v Milanu (2:0) zdaj londonski Chelsea (sedem točk), sledita Salzburg (šest) in Milan (štiri točke). Salzburg je v tej skupini edini brez poraza (1 zmaga, 3 remiji), do konca skupinskega dela pa bo še zelo zanimivo v boju za prvi dve mesti, ki vodita v izločilne boje Lige prvakov, saj je skupina zelo izenačena. Pomembno je tudi tretje mesto, ki vodi v Ligo Evropa, le zadnji v skupini ostane praznih rok.