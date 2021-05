Kako je Mahrez prestopil na Otok? 'Če bi zahtevali dva milijona, bi ostal v Franciji'

Po 60 tekmah med francosko drugoligaško konkurenco je v svojo knjižico vpisal nič kaj očarljivih šest zadetkov. Imel pa je to srečo, da si je leta 2012 Steve Walsh, iskalec igralcev za Leicester City, v živo ogledal eno od njegovih tekem. Nad Mahrezovo predstavo je bil v Angliji eden najbolj cenjenih lovcev na talente izjemno navdušen, kljub temu da trenutnega zvezdnika Manchester Cityja po prvotnem načrtu sploh ni nameraval vabiti. "Šel sem v Francijo, da bi spremljal Ryana Mendesa (Mahrezovega soigralca pri Le Havru, op. a.), a me ni navdušil. Mojo pozornost je ukradel nadarjeni mladenič, s katerim sem po tekmi stopil v stik. Predstavil sem se mu, povedal, kaj počnem, in ga nato v naslednjih tednih še nekajkrat obiskal," se je za The Athletic prvega srečanja z Mahrezom pred časom spominjal Welsh.

Januarja 2014 je vse kazalo, da si bo Leicester po dolgih letih zagotovil vrnitev med angleško elito, a pri lisicah niso želeli tvegati. Sezona v Championshipu je dolga kar 46 tekem in ekipe zaradi utrujenosti velikokrat popustijo prav v zadnjem delu. Prav zato so na King Power Stadiumu iskali nove okrepitve, tedanji strateg Nigel Pearsonpa se je spomnil prav na Mahreza.

"Jaz, Steve Welsh in Rob Mackenzie (tehnični vodja Leicester Cityja, op. a.) bi morali neki petek odleteti v Francijo. Le Havre je igral večerno tekmo in želeli smo videti Mahreza. Težava pa je bila v tem, da smo naslednji dan igrali tudi mi. In to v zgodnjem sobotnem terminu. Nato smo imeli še težave z urejanjem letalskim vozovnic, zato nisem želel tvegati, da se mi ne bi uspelo vrniti do našega obračuna," je januarske dogodke izpred sedmih let za revijo FourFourTwo podoživel Pearson.

"Welshu in Mackenzieju sem naročil, naj presodita sama. Če bi se oba strinjala, da je Mahrez vreden nakupa, bi šel do uprave kluba in zaprosil, naj pošljejo uradno ponudbo. A oba sta se morala strinjati. Vsem nam je bilo všeč, kar smo videli na posnetkih, a velikokrat se šele v živo izkaže, da to vendarle ni 'to'," je bil glede Mahreza do zadnjega trenutka skeptičen Pearson.