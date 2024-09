Kako popeljati svojo Fantasy ekipo na vrh nogometne Evrope

Iz prestolnice mode se je s Fantasy nasveti oglasil tudi naš novinar Tadej Vidrih , ki se bo sicer nocoj javljal s kultnega stadiona San Siro, kjer se bosta v prvem krogu pomerila Milan in Liverpool (20.30 Kanal A in VOYO).

Nova oblika Lige prvakov na začetku namesto skupinskega dela prinaša ligaški del. Prvi krog elitnega tekmovanja bo edinstven, saj se bo odvil v treh dneh, namesto v običajnih dveh. Šest tekem bo na sporedu v torek, šest v sredo in šest v četrtek. Toda kaj to pomeni za igralce Fantasyja?

Na podlagi forme, zahtevnosti nasprotnika, datuma tekme in cene je potrebno izbrati prave igralce za klop ter začetno postavo. Na začetku je v udarno enajsterico najbolje uvrstiti nogometaše, ki bodo nastopili v torek, saj se jih lahko v primeru slabšega izkupička zamenja z nekom, ki ga imate na klopi in še ni odigral svoje tekme. Tako lahko tri igralce in vratarja zamenjate ter v igro vključite tiste, ki bodo na travnato zelenico stopili v sredo oziroma četrtek.