Kakšen bo čar Mestalle brez gledalcev? Bo Atalanta izkoristila 'nevtralen' teren?

Valencia, ki je lahko tako zelo trd oreh na domačem terenu, je nocoj pred misijo nemogoče. Na prazni Mestalli – zaradi preventive širjenja koronavirusa na stadion gledalci v Valencii nimajo vstopa – bodo netopirji na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov skušali nadoknaditi zaostanek s prve tekme, ki so jo v Milanu izgubili z 1:4. Atalanta ima izjemno priložnost, da spiše klubsko zgodovino. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO nocoj ob 20.40.

Netopirji so v aktualni sezoni La lige na domači Mestalli na krilih navijačev premagali Barcelono (2:0) ter remizirali z Real Madridom (1:1) in Atletico Madridom (2:2). Kako se bodo znašli brez bučne podpore množice? FOTO: AP

Uefa se je v nedeljo odločila, da na tekmah po priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) do nadaljnjega ne bo rokovanja med igralci na samem začetku. Gre za preventivni ukrep pred morebitnim širjenjem koronavirusa COVID-19.

"Poskušali bomo spisati zgodovino," je bil jasen branilec Valencie Jose Gayaza Movistar+ pred tekmo z Atalanto na prazni Mestalli."Gre za najpomembnejšo tekmo sezone oz. kar našega življenja. Na Mestalli se lahko zgodi marsikaj," je prepričan španski bočni branilec."Gre za čudno situacijo (prazne tribune, op. p.), ki je še nihče od nas ni doživel, toda to je treba vzeti kot nekaj najbolj običajnega na svetu. Upamo, da se bo vse skupaj kmalu rešilo. Vrniti se moramo k običajnemu življenju," je še dodal Gaya. Ta je priznal, da igralci ne razumejo takšne odločitve države. "Navijači in igralci tega ne moremo razumeti, gre za tekmo sezone, tekmo naših življenj. Le malo naših nogometašev je bilo v četrtfinalu Lige prvakov in tokrat imamo priložnost, da nam to uspe. Igrati brez naših navijačev, brez naše podpore bo še toliko težje. Tega ne razumemo, obstajajo tudi drugačni ukrepi in ne razumemo, zakaj se je Mestalla morala zapreti," je še potarnal Gaya. "Dobro bi bilo zadeti hitro, imel sem srečo, da sem doživel zgodovinski preobrat proti Baslu (aprila 2014 so na Mestalli v Ligi Evropa nadoknadili zaostanek 0:3 s prve tekme v Baslu, na koncu so po podaljšku slavili 5:0, op. p.). V tekmo je treba iti brez strahu, brez kakršnega koli pritiska. Nimamo ugodnega rezultata s prve tekme, toda vemo, da se na Mestalli lahko zgodi kar koli," besede Gaye še prenaša uradna spletna stran kluba. 'Preobrati se dogajajo'



Atalanta v formi: dovolj zgovoren je podatek, da je zasedba iz Bergama na zadnjih 16 tekmah zabila kar neverjetnih 50 golov, kar v povprečju znaša več kot 3 gole na tekmo.

Atalanta igra šele prve izločilne boje Lige prvakov v zgodovini kluba, ti pa ne bi mogli priti v boljšem trenutku, saj varovanci Gian Piera Gasperinija v zadnjem obdobju kažejo najboljšo formo sezone. Na prvi tekmi v Milanu so povsem nadigrali Valencio, ki se je sicer v zadnjem mesecu in pol ukvarjala s številnimi težavami s poškodbami. Na drugi strani je Atalanti steklo v napadu, zadetki pa dežujejo kot po tekočem traku. Tako so bergamaschi na zadnjih treh tekmah nasprotnikom skupno natresli neverjetnih 13 golov, na zadnjih (od 25. januarja pa do danes) šestih uradnih tekmah pa so kar petkrat zmagali in enkrat remizirali. Imeli bodo tudi bistveno bolj sveže noge, saj so zadnjo tekmo (odpovedi v Italiji zaradi koronavirusa) odigrali 1. marca, Valencia pa je nazadnje na zelenici stala v petek, ko je le remizirala z Alavesom v gosteh (1:1). Tudi sicer rezultati netopirjev v zadnjem času niso dobri: na zadnjih sedmih uradnih tekmah so kar štirikrat izgubili, dvakrat remizirali in le enkrat slavili. A netopirji ne mečejo puške v koruzo.