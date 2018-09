Kakšen luksuz Reala! Za kralje je dobro le najboljše

Real je med najbolj priljubljenimi in popularnimi športnimi "društvi" na svetu. Tudi zaradi izdatne sponzorske pogodbe z znano turško letalsko družbo, imajo na gostovanjih v uporabi superluksuzno "jekleno ptico" Airbus A380. Navadnim smrtnikom si je težko predstavljati, da na svetu obstaja tudi takšen luksuz v zraku. Nogometaši Reala in njihovo vodstvo to dobro vedo. In veselo koristijo. Pred kratkim je v javnost pricurljal video, ki odkriva kako "udobno" letijo na gostovanja in kaj vse ima ta 73 metrov dolg in 24 visok lepotec. "Kabine so v dveh nadstropjih. Vse skupaj lahko potuje kar 853 potnikov. Letalo je težko okoli 280 ton, največja dovoljena teža pa je 580 ton. Štirje motorji omogočajo največjo hitrost 950 kilometrov na uro," med drugim piše AS in odkriva še marsikaj zanimivega kar se tiče madridskega luksuza v zraku. "Vse skupaj ima, za potrebe kluba kar 500 kvadratnih metrov življenjskega prostora. Prepričajte se, kaj vse ima vsak posameznik na razpolago. Pravzaprav ima vsak nogometaš na voljo mini apartma," sporoča AS in odkriva, da za udobje in luksuz skrbi petnajst članov posadke. Čeprav so obroki, v sodelovanju s klubskimi nutricionisti pripravljeni vnaprej, pa je na letalu tudi klubski kuhar, v primeru, če bi komu zadišalo kaj drugega ...