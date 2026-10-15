Kakšna kazen bo doletela Manchester City?

"Od tega, da so posredovali napačne informacije. Do tega, da so posredovali napačne podatke o plačah igralcev in trenerjev. Kršili so pravila Uefe, pravila o vzdržnosti Premier League. Do tega, da niso sodelovali s preiskovalci," nabor nepravilnosti v poslovanju Manchester Cityja našteva Blaž Tomažin Bolcar. Klub z Etihada se je na ugotovitve že pritožil. Navijači upajo, da bo pritožba uspešna in se bo njihov klub izognil sankcijam, a so to le pobožne želje, opozarja Bolcar. "Praktično nemogoče. Tudi če uspejo po kakšni točki ali dveh ali 20, jih bo še zmeraj ostalo 94. Ko je tukaj 114 točk, po katerih si spoznan za krivega, verjetno bo kazen sledila."

Pod vprašajem tudi naslovi

Škandala takšnih razsežnosti nogomet ne pomni. Tudi zato se o sankcijah, ki bi lahko doletele City, še ugiba. Med najbolj verjetnimi so: odvzem točk, odvzem naslovov, finančna kazen, obvezna menjava lastnikov in seveda prepoved prestopov.

Preiskovalna komisija je nepravilnosti pri poslovanju Manchester Cityja ugotavljala za obdobje med letoma 2009 in 2018, tako da so najbolj ogroženi naslovi, ki so jih osvojili v tem obdobju.

Meščani so v eri šejka Mansurja osvojili osem od skupno desetih angleških naslovov, štirikrat so bili pokalni prvaki, pred tremi leti so v zrak prvič v zgodovini dvignili tudi lovoriko Lige prvakov. "Ne vidim druge možnosti, kot da se jim odvzamejo naslovi v teh letih. Gre za finančni doping, Juventusu so enako vzeli, Lancu Armstrongu tudi nenazadnje," pojasnjuje Tomažin Bolcar.

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S staro damo je mogoče povezati še eno vzporednico. Ko so Juventus leta 2006 vrgli v drugo italijansko ligo, so številni zvezdniki zapustili klub. Tudi legendarni Roy Keane pravi, da tovrstnih potez svojega kluba zagotovo ne bi dobro sprejel. "Če bi bil nogometaš in bi ven prišle zgodbe, da smo to počeli pri Manchester Unitedu, bi bil zgrožen," je Irec nedavno dejal v studiu Sky Sportsa.

Haaland v Championshipu?

Seveda se poraja vprašanje, kako se bodo na neizbežni epilog odzvali trenutni nogometaši Cityja. Večina jih ima s klubom dolgoročne pogodbe, Erling Haaland denimo do leta 2034. Ali obstaja možnost, da bi Norvežana v sinje modrem dresu denimo spremljali v drugi angleški ligi? "To je zelo hipotetično vprašanje," odgovarja naš sogovornik. "Prvič je vprašanje, kaj določajo njihove pogodbe. Glede na to, da bo izpad temeljil na ravnanju kluba, ne igralcev, se tukaj odpira možnost prekinitev pogodb. Po drugi strani pa je treba vedeti, da so vsi igralci, ki so sklepali pogodbe, na nek način soglašali s potencialno sankcijo, ki bo sledila." Tomažin Bolcar ne verjame, da bi lahko ta primer zaustavil trend milijardnega vlaganja tujih investitorjev v evropske klube: "Ker pravila so tu in pravila so jasna. Manchester City jih je kršil, to ne more vplivati na potencialne investitorje. Poznajo pravilo, če želijo investirati, so pravila jasna." Pravila so resda jasna. Za integriteto najbolj priljubljenega športa na svetu pa žal ne vsem ...