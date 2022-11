Kakšne pare bo določil žreb osmine finala Lige prvakov?

Kroglice bodo v Nyonu, kjer ima sedež Uefa, znova zaplesale in določile pare osmine finala Lige prvakov in nato še pare izločilnih tekem Lige Evropa. Kot vselej bo žreb vodil Giorgio Marchetti, ki bo pred plesom kroglic tudi pojasnil proceduro. Najpomembnejše pravilo žreba je seveda, da se med seboj ne morejo srečati klubi iz istih držav in klubi, ki so že igrali v skupinskem delu.

Napoli, Porto, Bayern München, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City in Benfica so si s prvim mestom v skupinskem delu priborili status nosilca. To pomeni, da bodo v osmini finala najprej odigrali tekmo v gosteh, v povratnem krogu pa domačo tekmo. Ob tem je treba poudariti, da pravilo gola v gosteh ne velja več, tako da izenačenje po dveh tekmah pomeni podaljšek in nato po dodatne pol ure nogometa izvajanje enajstmetrovk.