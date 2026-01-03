Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Kampl: Po vseh teh letih sem spoznal, da je čas, da grem domov

Leipzig, 03. 01. 2026 16.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Kevin Kampl

Nogometni klub Leipzig je že pred časom sporočil, da ekipo zapušča nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. Na svoji spletni strani pa je zdaj objavil tudi čustveno sporočilo samega nogometaša, v katerem se je Slovenec zahvalil za vse in napovedal, da se bo od soigralcev, klubskih delavcev in navijačev prišel posloviti 17. januarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kevin Kampl je sicer dejal, da bi si v Leipzigu še želel igrati, a so mu to onemogočili družinski dogodki v zadnjem času, ki so ga prepričali, da obstajajo reči, pomembnejše od nogometa. "Zadnjih nekaj mesecev je bilo zame zelo čustvenih in zaznamovanih z globoko žalostjo. Nenadna izguba brata mi je boleče pokazala, kako dragocen je čas in kako pomembno ga je preživeti z ljudmi, ki so nam najbližji. Po vseh teh letih sem spoznal, da je čas, da grem domov, tudi zato, ker očetovo zdravje ni dobro in želim preživeti več časa z njim. Čeprav je ta korak zame težak, imajo nekatere življenjske odločitve prednost pred nogometom," je razlog, zakaj zapušča klub navedel nogometaš štajerskih korenin.

Preberi še Kampl zaradi družinske tragedije prekinil kariero

Dodal je, da si ni predstavljal, da bo slovo takšno, a, kot pravi, življenje včasih zahteva prioritete, ki se jih ne načrtuje: "Z odhodom iz Leipziga sem se tako že sprijaznil, z odločitvijo sem pomirjen."

Kevin Kampl
Kevin Kampl
FOTO: AP

Igralec zvezne vrste je v Leipzigu preživel osem let in pol, z njim je osvojil dva nemška pokala (2022, 2023). "Od prvega dne sem bil deležen neverjetno toplega sprejema. Skupaj smo ustvarjali zgodovino, osvojili prve naslove kluba, doživeli velike trenutke in kot ekipa premagali težke čase. Prav povezanost nas je naredila močne. Neverjetno sem hvaležen klubu, trenerjem, zaposlenim v klubu, soigralcem, navijačem in vsem v Leipzigu," je svojo hvaležnost izrazil nogometaš, ki pravi, da je v klubu neizmerno užival.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Čas je hitro minil, kar priča o tem, kako srečen sem bil tukaj kot oseba in kot igralec. Žal mi je, da končujem to pot, a še toliko bolj sem ponosen na to, kar smo skupaj dosegli," je v poslovilnem sporočilu zapisal Kampl, ki pa v njem ni pozabil tudi na druge klube, v katerih je igral: "Zelo sem hvaležen tudi vsem klubom, ki so me spremljali na moji poti, še posebej Bayer Leverkusnu in Red Bull Salzburgu. Vsi so bili pomemben del moje kariere."

nogomet kampl

Ko je Liga prvakov vstopila v novo ero, je PSG stopil na vrh Evrope

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Ločitev, ki je šokirala svet
Ločitev, ki je šokirala svet
vizita
Portal
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Je digitalni detoks danes iluzija?
Je digitalni detoks danes iluzija?
cekin
Portal
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Industrija, ki podira finančne rekorde
Industrija, ki podira finančne rekorde
moskisvet
Portal
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
dominvrt
Portal
Zakaj ne bi smeli hraniti jelenjadi?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
okusno
Portal
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
voyo
Portal
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425