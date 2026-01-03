Kampl: Po vseh teh letih sem spoznal, da je čas, da grem domov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kevin Kampl je sicer dejal, da bi si v Leipzigu še želel igrati, a so mu to onemogočili družinski dogodki v zadnjem času, ki so ga prepričali, da obstajajo reči, pomembnejše od nogometa. "Zadnjih nekaj mesecev je bilo zame zelo čustvenih in zaznamovanih z globoko žalostjo. Nenadna izguba brata mi je boleče pokazala, kako dragocen je čas in kako pomembno ga je preživeti z ljudmi, ki so nam najbližji. Po vseh teh letih sem spoznal, da je čas, da grem domov, tudi zato, ker očetovo zdravje ni dobro in želim preživeti več časa z njim. Čeprav je ta korak zame težak, imajo nekatere življenjske odločitve prednost pred nogometom," je razlog, zakaj zapušča klub navedel nogometaš štajerskih korenin.

Dodal je, da si ni predstavljal, da bo slovo takšno, a, kot pravi, življenje včasih zahteva prioritete, ki se jih ne načrtuje: "Z odhodom iz Leipziga sem se tako že sprijaznil, z odločitvijo sem pomirjen."

Kevin Kampl FOTO: AP

Igralec zvezne vrste je v Leipzigu preživel osem let in pol, z njim je osvojil dva nemška pokala (2022, 2023). "Od prvega dne sem bil deležen neverjetno toplega sprejema. Skupaj smo ustvarjali zgodovino, osvojili prve naslove kluba, doživeli velike trenutke in kot ekipa premagali težke čase. Prav povezanost nas je naredila močne. Neverjetno sem hvaležen klubu, trenerjem, zaposlenim v klubu, soigralcem, navijačem in vsem v Leipzigu," je svojo hvaležnost izrazil nogometaš, ki pravi, da je v klubu neizmerno užival.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke