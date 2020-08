Kampl pred nadaljevanjem LP: V Lizbono ne gremo zgolj na eno tekmo

"Zaslužimo si biti v četrtfinalu lige prvakov. To ni presenečenje. Od zdaj najprej gre le še za eno tekmo in vedno le za eno zmago. S tremi zmagami si lahko priigraš velik naslov. To nam mora biti vsem jasno,"je pred nadaljevanjem tekmovanja v Evropi dejal Kevin Kampl.

"Če imaš tri dobre dneve, lahko vsakdo premaga vsakogar. Mi v Lizbono gotovo ne gremo samo na eno tekmo,"je še dejal slovenski nogometaš za Sport Bild.