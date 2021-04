Kampl še verjame v naslov prvaka: Če zmagamo vse tekme do konca ...

"Ne ukvarjamo se z matematiko, zavedamo pa se, da je do konca le še sedem tekem. Čas je, da opravimo domačo nalogo, kar pomeni zmagati na vsaki tekmi in s tem ohraniti možnosti za naslov. Mislim, da če zmagamo prav vse dvoboje, bomo blizu laskavemu naslovu," besede Kevina Kampla zaBildpred sobotno tekmo z Werder Bremnom povzema nemška tiskovna agencija dpa. Lepzig je na derbiju proti Bayernu pred tednom dni pokazal šibkosti, še posebej v zaključku tekme, največ težav pa je imel v konici napada. "Proti Bayernu so manjkali številni naši vrhunski igralci," je ocenil Kampl, ki tudi sam ni bil v kadru. Po njegovem je zato na igrišču kazalo, kot da Leipzig nima veliko možnosti za dosego zadetka.