Kamplov Leipzig proti Liverpoolu: 'Zagotovo bo to zahtevna naloga'

Julian Nagelsmann in Markus Krösche

"Zagotovo gre za težko nalogo," je po žrebu osmine finala Lige prvakov, ki ste si ga lahko ogledali na naši spletni strani, opozoril športni direktor RB Leipziga Markus Krösche . " Liverpool ima močno ekipo in veliko izkušenj, še posebej v Ligi prvakov," je opisal nasprotnika, ki na večni lestvici osvojenih lovorik s šestimi naslovi zaseda tretje mesto, zaostaja le za Real Madridom (13) in AC Milanom (7).

"Jasno je bilo, da nam bo žreb namenil enega od velikih imen in naredili bomo vse, da pokažemo svoj slog igre na igrišču proti Liverpoolu in se skušamo prebiti v četrtfinale. Že smo dokazali, da lahko premagamo najboljše ekipe," se je zmage v skupinskem delu Lige prvakov nad Parižani in lanskoletne zmage nad Atleticom Madrid v četrtfinalu Lige prvakov spomnil Krösche.