Atalanta z Iličićem na prazni Mestalli v boj za četrtfinale Lige prvakov

Nogometna Liga prvakov ponuja povratne tekme osmine finala. Atalanta s slovenskim asom Josipom Iličićem bo gostovala v Valencii, kjer bo na stadionu Mestalla pred praznimi tribunami branila lepo prednost iz uvodne tekme (4 : 1). Prenos na Kanalu A in VOYO od 20.40.

Nogometaši Atalante so se na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov, ki so jo odigrali na stadionu v Milanu, izkazali z učinkovitostjo. Zabeležili so visoko zmago (4 : 1). in verjamejo, da jim bo pred (praznimi) tribunami stadiona Mestalla uspelo ubraniti prednost. Varovanci trenerja Giana Piera Gasperinija imajo lepo priložnost, da se uvrstijo v četrtfinale, njihova prednost bo tudi dejstvo, da Valencia ne bo imela na svoji strani polne tribune navijačev. Španska vlada je že pred dnevi zaradi nevarnosti okužbe z koronavirusom odredila, da bo tekma odigrana pred praznimi tribunami.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO danes na sporedu ponuja povratno tekmo osmine finala med Valencio in Atalanto, v sredo pa še dvoboj Liverpoola in madridskega Atletica (prenos se začne ob 20.40).

V izvrstni formi je tudi slovenski as v vrstah Atalante Josip Iličić, ki je dosegel enega od štirih golov, dva je dodal Hans Hateboer, po zaslugi Rema Freulerja pa so domači prišli do vodstva s 4 : 0, Valencia je znižala ob koncu z golom Denisa Čeriševa. Slovenski reprezentant v vrstah Atalante je že po tej prvi tekmi dejal, da zgodba še ni zaključena:"V tako zahtevnem tekmovanju ni enostavno doseči štirih zadetkov, a vseeno nismo odigrali popolne tekme. Jezen sem, ker smo prejeli zadetek. Ne bi bilo isto, če bi se v Valencio podali brez prejetega zadetka. Na Mestalli moramo ponoviti tokratno predstavo."

Tekma v Valencii bo odigrana pred praznimi tribunami. FOTO: AP