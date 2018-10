Kanal A in VOYO: Münchenski Bayern prvič v sezoni pod pritiskom

Tudi vratar Manuel Neuer je prepričan, da je vse skupaj skupek naključij in da ni razloga za skrb. "V nogometu se ti vse vrne, to vsi vemo. Na zadnjih dveh tekmah nismo imeli sreče, vendar bomo kmalu začeli dosegati gole. Vemo, da je Ajax kakovostno moštvo, a se zavedamo svojih nalog in kaj je treba storiti."

"Jasno je, da bodo ljudje najprej pogledali izid zadnjih dveh tekem. Sam gledam na celoto, in ker je prvi poraz v sezoni prišel po devetih tekmah, ni slabo, čeprav je jasno, da tega nismo pričakovali. Take stvari se zgodijo. Tisti, ki poznajo FC Bayern, vedo, da se s tem ne bomo sprijaznili in bomo naredili vse, da se vrnemo na zmagovalno pot. Proti Ajaxu želimo tri točke, tako da bomo bolj sproščeni na naslednjih tekmah," je povedal trener Kovač za uradno spletno stran kluba.

Bavarski zasedbi sta se, še preden bo na polno zaživel sloviti Oktoberfest, primerila dva spodrsljaja v Bundesligi. Glede na visoka pričakovanja in standarde je navijače bolj kot remi proti Augsburgu "zabolel" poraz v Berlinu proti Herthi. To pomeni, da Bayern trenutno ni v vodstvu na lestvici nemškega prvenstva, temveč v "hrbet" gleda Borussii iz Dortmunda s točko zaostanka.

Prenos 2. kroga tekme skupine E Lige prvakov med münchenskim Bayernom in Ajaxom na Kanalu A in VOYO ob 20.45.

V Ligi prvakov so varovanci Nika Kovača, ki je moštvo prevzel na začetku sezone in osvojil nemški superpokal, v skupini E začeli uspešno. Na Portugalskem so premagali Benfico (0:2), podobno je bil uspešen tudi njihov tekmec v 2. krogu Lige prvakov. Nizozemski prvak Ajax je na domačem igrišču odpravil atenski AEK. Tako bo na münchenskem stadionu šlo za dvoboj vodilnih moštev skupine E. Pri Bavarcih so še vedno odsotni Rafinha, Corentin Tolisso in Kingsley Coman.

Ajax je na drugem mestu v nizozemski prvi ligi, na sedmih tekmah je petkrat zmagal in po enkrat remiziral in izgubil (derbi proti vodilni ekipi lige, PSV). Trener Erik ten Hag zaradi poškodb ne more računati na četverico nogometašev, najbolj bo pogrešal kapetana Joela Veltmana (poškodovani so tudi Sinkgraven, De Jong, Bande). Največja nevarnost za bavarski gol bo Klaas-Jan Huntelaar, ki je na 10 letošnjih tekmah dosegel že 14 golov, v preteklosti pa je blestel za nemški Schalke, kjer je med letoma 2010 in 2017 dosegel 126 golov.