Kanal A in VOYO: Čustvena vrnitev Ronalda na Old Trafford

Obračun med Manchester Unitedom in Juventusom si boste lahko ogledali danes ob 20.45 na Kanalu A in VOYO, v sredo pa sledi prenos tekme med Barcelono in milanskim Interjem.

Ronaldo je šest sezon, precej uspešnih, preživel na Old Traffordu, trikrat osvojil Premier League v dresu Manchester Uniteda pod vodstvom izjemnega sira Alexa Fergusona , ki ga je vzel pod okrilje. Ob tem pa zabil kar 118 golov, kar je bil vedno njegov zaščitni znak, sedaj se na tekmi 3. kroga skupinskega dela Lige prvakov vrača v svoj nekdanji klub. Na ponedeljkovi večerni novinarski konferenci na Old Traffordu je dejal: "Zame je vse skupaj zelo čustveno. Spomnim se, da sem tukaj veliko osvojil. Pokalov in ligaških tekmovanj. Podpora navijačev je bila fantastična in vse najboljše želje siru Alexu Fergusonu, on mi je dal veliko podporo glede moje kariere. Ne želim primerjati Reala in Juventusa. Oba sta fantastični moštvi in kluba."

Sicer se je 33-letni Portugalec že vrnil na Old Trafford, ko je igral za madridski Real, leta 2013, ko je celo dosegel zmagoviti gol za 2:1 in takrat je bil trener galaktikov ravno njegov rojak, Jose Mourinho, ki mu trenutno ne gre ravno po načrtih pri rdečih vragih. To je zanesljivo ena od tekem, kjer se bo marsikaj lahko "prelomilo" in te točke štejejo dvojno. "Vesel sem, da sem pri Juventusu, se pa še vedno navajam na moštvo, ligo in kulturo. Drugače je, vendar uživam in vsi mi zelo pomagajo. Imamo šest točk v naši skupini in ni pomembno, ali bom igral. Mislim, da imamo dobre možnosti, sem pa vesel, da sem nazaj," je dejal Ronaldo, ki je zadnjo tekmo v LP izpustil zaradi kazni.

lestvica

Trener Massimiliano Allegri je previden in opozarja svoje varovance, še posebej po nepričakovanem remiju v Serie A. Strateg stare dame opozarja pred veliko samozaverovanostjo in samozavestjo: "Vsi pravijo, da bomo osvojili italijansko prvenstvo in Ligo prvakov in bomo zmagovali vse tja do junija. Vendar ni ravno tako preprosto. Fantom sem rekel, da je to trenutek, ko preveč samozavesti znižuje našo energijo. Moramo se osredotočiti na delo in biti mirni in se ne preveč izpostavljati."