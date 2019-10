KANAL A in VOYO: Londonski 'obračun' Kana in Lewandowskega

Derbi skupine B v elitni evropski nogometni konkurenci prinaša dvoboj Tottenhama in Bayerna. Bavarci so na vrhu skupine s polnim izkupičkom po uvodnem krogu (premagali so Crveno zvezdo s 3:0), Tottenham pa je le remiziral na gostovanju v Atenah pri Olympiacosu. Spursi so sicer vodili z 2:0, a so gostitelji izenačili in tekmeca sta se razšla z delitvijo točk (2:2).

Tottenham se je v zadnji sezoni Lige prvakov pod vodstvom trenerja Mauricia Pochettina prebil do finala Lige prvakov (in izgubil proti Liverpoolu), čeprav nihče ni pričakoval, da bodo "prilezli" tako visoko in tudi v tej sezoni niso v vlogi favorita za končno zmago. Moštvo ni doživelo veliko kadrovskih sprememb, več jih je bilo pri Bayernu. Trener bavarske zasedbe Niko Kovač je pred dvobojem izrekel kar precej komplimentov na račun tekmecev: "Tottenhamje zelo pozitivna "luč" v evropskem nogometu. Lahko se kosajo z velikimi moštvi, čeprav ni tako izgledalo pred šestimi ali sedmimi leti. Pochettino je opravil veliko delo in je vzor za vse ostale, da je potrpežljivost pomembna. Vsi igralci so vrhunski in vemo, kaj nas čaka. Tottenham igra zelo gledljiv nogomet, ki je obenem tudi inovativen in kreativen. Moramo biti pripravljeni, da odgovorimo na vse njihove izzive."