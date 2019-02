PRENOS V ŽIVO: Zgražanje v Amsterdamu, Skomina razveljavil zadetek Ajaxa 0:0*

"Zgodilo se je, kar se je, ni nam všeč. Včasih pridejo razočaranja in moraš poiskati rešitve. Rešiti je treba negotovost. Nogomet je zelo preprost, toda treba ga je izvajati pravilno," je niz slabših rezultatov pokomentiral trener Ajaxa Erik ten Hag. Nizozemski podprvaki so na zadnjih petih tekmah kar dvakrat izgubili (enkrat celo 2 : 6) in enkrat remizirali. Trenutno držijo drugo mesto v nizozemski Eredivisie.

Tudi Real Madrid drži drugo mesto v španski La ligi, a so razmere v taboru galaktikov bistveno bolj spodbudne, če gre soditi po zadnjih rezultatih. Med drugim je Real, ki je še decembra taval v temi, remiziral z Barcelono na Camp Nouu in premagal Atletico na Wandi Metropolitano. "Real Madrid izpolnjuje odličen načrt in vidimo lahko, da se je precej izboljšal. Treba bo poiskati ustrezne rešitve," je tekmeca pokomentiral ten Hag.

Real je na zadnjih sedmih tekmah kar šestkrat zmagal in enkrat remiziral (Barcelona). V taboru Ajaxa se zavedajo, da na areno Johana Cruijffa prihajajo aktualni evropski prvaki, ki bodo letos lovili četrto zaporedno lovoriko v Ligi prvakov. Na drugi strani so to prvi izločilni boji za Ajax po 13 letih suše. "Za nas je to neverjeten izziv. To je Real Madrid. Ima dober niz rezultatov in veš, da bodo dali vse od sebe na individualni ravni. Pripraviti moramo izjemno strategijo. Dejstvo je, da igrajo precej bolje, kot so igrali začasa žreba. Fantastično so odigrali proti Barceloni in Atleticu," se zaveda ten Hag.

Liga prvakov, osmina finala, prva tekma, Amsterdam:



Ajax – Real Madrid 0:0*