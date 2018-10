Kanal A in VOYO: Alba pred Interjem priznava: Veliko težje bo zmagovati brez Lea

Na Camp Nouu se bosta nocoj (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.45) v sklopu Lige prvakov spopadla domača Barcelona in milanski Inter. Za Katalonce bo to pomemben test, saj bodo odigrali prvo tekmo brez poškodovanega Lionela Messija, ki si je na zadnji ligaški tekmi s Sevillo zlomil roko.

"Pričakujemo tekmeca, ki je trenutno v najboljši formi v sezoni, zmagal je sedem zaporednih tekem in dobil nekaj tekem v zadnjih minutah, zato ima dober moštveni duh. Mislim, da bo to lepa tekma, poleg tega pa zelo pomembna, saj bo tisti, ki bo zmagal, vodil v skupini, in naredil velik korak k uvrstitvi v izločilne boje," je na novinarski konferenci pred tekmo povedal trener Barcelone Ernesto Valverde. "Oboji imamo šest točk, tisti, ki nam sledijo, imajo nič. Lahko te zavede, da gre za nepomembno tekmo. Zame je to odločilna tekma, igramo doma in hočemo prvi zadati udarec," je pristavil Valverde.

Ousmane Dembele Jordi Alba FOTO: AP

Levi bočni branilec Jordi Albane skriva tega, da je nogometašem Barcelone na igrišču precej težje brez kapetanaLionela Messija, a verjame, da je ekipa dovolj dobra, da lahko zmaguje tudi brez njega. "Veliko težje bo zmagovati brez Lea kot z Leom, to je jasno. Toda smo odlična ekipa in pustili bomo vse na igrišču, da napredujemo. Alba je še iskreno priznal, da se bolje počuti, ko je na igrišču Messi. "Precej bolje se počutim, ko je na igrišču on, saj je drugačen od ostalih in vidi podaje, ki jih lahko vidi samo on. On me skuša poiskati in jaz njega, z Leom se počutim močnejšega," je povedal 29-letnik.

Barcelona vs Inter

Ni mogoče nadomestiti Messija

"Nadomesti Messija ni sposoben noben drug nogometaš. Messi te dela veliko boljšega. Poleg zadetkov ti omogoči, da igraš drugače, precej bolje. Zdaj, ko ga nekaj časa ne bo v ekipi, moramo vsi stopiti v ospredje in bolj kot kdaj koli gristi z zobmi. Moramo zmagovati tekme kot odlična ekipa, kljub temu da bo težko, ker ne bo Messija,"je še pristavil Alba. Barcelona bo poleg Messija zaigrala tudi brez dalj časa poškodovanega branilca Samuela Umtitija.

Lionel Messi Jordi Alba FOTO: AP