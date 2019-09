KANAL A in VOYO: Ancelotti: Evropski prvak je največji mogoč izziv

Obračun 1. kroga v skupini E elitne Lige prvakov med Napolijem in branilcem naslova evropskega klubskega prvaka Liverpoolom si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na Kanalu A in VOYO od 20.45 dalje. Nikar ne zamudite!

V skupini E elitne Lige prvakov se ob omenjenima Liverpoolu in Napoliju nahajata še zasedbi belgijskega Genka in avstrijskega RB Salzburga, ki pa velikih možnosti za napredovanje v naslednji krog tekmovanja nimata.



Tako bo že uvodni obračun med Redsi in Neapeljčani prava nogometna poslastica, ki jo strateg italijanskega prvoligaša, sicer prekaljeni trenerski lisjak Carlo Ancelotti, pričakuje kot najboljši mogoč uvod v novo sezono najelitnejšega nogometnega klubskega tekmovanja na svetu. "Ko pri vas gostuje aktualni evropski prvak, je spektakel že zagotovljen. Liverpool prihaja v najboljšem mogočem trenutku za nas, saj smo v uvodnih tekmah prikazali dokaj visoko raven pripravljenosti. Želim si, da bi nas zvesti navijači ponesli do želenega rezultata," je na novinarski konferenci dejal Ancelotti, ki bo s svojimi varovanci v letošnji sezoni stremel k čim boljšemu izkupičku v Ligi prvakov. "Ne skrivamo visokih ambicij, saj menim, da je napočil trenutek za vidnejši dosežek v Ligi prvakov. Imamo kakovostno, konkurenčno moštvo, obenem pa se zavedamo moči in kakovosti konkurentov v taistem tekmovanju. A tekem se bomo lotevali lepo po vrsti, eno za drugo. Na koncu pa bomo videli, kam nas je to pripeljalo. Osebno si želim, da čim dlje," je še pristavil 59-letni strateg Napolija, ki ne bo mogel računati na poškodovanega Arkadiusza Milika, medtem ko je nastop Elseida Hysaja pod vprašajem.