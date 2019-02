Kanal A in VOYO: Bonucci svari Atlete: Vse od prve minute mu bom dihal za ovratnik

Ronaldo se v osmini finala elitnega evropskega tekmovanja vrača v Madrid, k dolgoletnemu tekmecu Atleticu. V slabih desetih letih, ko je branil barve kraljevega kluba, je Portugalec dvaindvajsetkrat zatresel mrežo Atletov. Tudi tokrat bo portugalski virtuoz igral pomembno vlogo v napadu stare dame, ki se v aktualni sezoni spogleduje s trofejo Lige prvakov. "Ko se klubu pridruži nekdo, kot je Ronaldo, je napredek neizogiben. Naše ambicije so jasne, zmaga v Ligi prvakov," je v pogovoru za španski AS povedal steber torinske obrambe Leonardo Bonucci.

Italijani se dobro zavedajo, kako nepredvidljivi so lahko colchonerosi, prav zato se jim zdi ključnega pomena, da že v Madridu zatresejo mrežo Jana Oblaka. "So zahteven nasprotnik in Diego Simeone ne pozna milosti. So težka ovira na naši poti do lovorike, zato je pomembno, da zadenemo že na Metropolitanu,"je pojasnil branilec stare dame, ki bo imel ob tej priložnosti težko nalogo – zaustaviti zadetkov željan napad Atletica, na čelu z Antoinom Griezmannom.