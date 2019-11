Borussia in Inter za drugo mesto, Conte jasen: Ne bomo se branili

Dejstvo je, da ob močni Barceloni, ki velja za izrazitega favorita skupine in trenutno vodi s sedmimi točkami, tekmecema bolj ali manj preostane boj za drugo mesto skupine, ki še vodi v osmino finala Lige prvakov. A prostor je le za enega: tekma pred 14 dnevi se je na milanskem stadionu zaključila z zmago Interja (2 : 0), ki je Milančane vrnila v boj za napredovanje po uvodnem remiju s Slavio Prago in porazom z Barcelono. A tokrat Italijane čaka bistveno težja naloga, saj so nogometaši Dortmunda pred domačimi navijači na Westfalen stadionu izjemno nevarni. To ni le mit, to govorijo tudi rezultati. V tej sezoni Borussia Dortmund doma še ni izgubila. In da so navijači dvanajsti igralec nemške zasedbe, se zaveda tudi trener InterjaAntonio Conte. "Vzdušje bo toplo in naelektreno. Dortmundsko občinstvo zna ustvariti vzdušje, ki lahko dobesedno povzdigne domačo ekipo. To bo od nas zahtevalo, da pokažemo naš karakter," je poudaril italijanski strokovnjak.

TEKMA

Borussia je na domačem stadionu dobila vse obračune z izjemo dveh, na katerih je remizirala z Barcelono in Werderjem. A tudi Interju na gostovanjih za zdaj ne gre slabo – izgubil je le na Camp Nouu, kjer je težko zmagati kateri koli ekipi.