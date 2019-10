Kanal A in VOYO: Cancelo pred Atalanto: To bo spektakel, vreden ogleda

Italijanski novinarji so se na Otoku, natančneje v Manchestru, kjer se bosta danes s prenosom na Kanalu A in VOYO ob 20.40 udarila Manchester City in Atalanta, na novinarski konferenci počutili kot doma. City je namreč poskrbel, da so Italijani na voljo za izpraševanje dobili Joaa Cancela, ki je govoril kar v italijanskem jeziku. Tega se je priučil začasa igranja v dresu Juventusa, svoje razkošno znanje jezikov pa je pokazal tudi Pep Guardiola(tudi ta ima izkušnje iz italijanskega nogometa, saj je del kariere preživel pri Brescii). Zagotovo pa bo sprejem za nogometaše Atalante na zelenici Etihada bistveno manj topel, kot je bil za italijanske novinarje.

"Zagotovo je Atalanta zelo močna ekipa, igrajo zelo fizično, visoko pritiskajo. Imajo dobro podkovane tehnično igralce, to bo težka tekma, Moramo biti pozorni, saj imajo precej kvalitetnih nogometašev," je uvodoma povedel portugalski bočni branilec Joao Cancelo. "Ko sem prišel sem, sem se prišel učiti. Mislim, da je Pep najboljši trener v današnjem svetu nogometa," je bil jasen Cancelo. "Čakal sem na svoj trenutek, in ko je prišel, sem odigral dobro in ekipa je zmagala," je prepričan Portugalec. Potem ko je lani branil barve Juventusa, ki je bil pred sezono glavni favorit za osvojitev Lige prvakov, je poleti zamenjal sredino in se preselil k Cityju, ki je na stavnicah ta hip glavni favorit za osvojitev Lige prvakov. "Nihče ti ne more dati garancije, da boš osvojil Ligo prvakov. Tega ti ne more dati nihče," je bil jasen Cancelo.