Švicarje v Beogradu pričakal 'topel' sprejem: tank pred Marakano

Z nami bodite tudi v sredo, 28. avgusta ob 20.45, ko si boste lahko na Kanalu A in VOYO ogledali povratni obračun play-offa Lige prvakov med Ajaxom in Apoelom slovenskih reprezentantov Vida Belca in Romana Bezjaka.

Da bo aktualne švicarske prvake Young Boyse v Beogradu pričakalo peklensko vzdušje in poln stadion, je bilo jasno že pred prvim medsebojnim obračunom v Bernu. Po remiju z 2:2 so apetiti v prestolnici Srbije še narasli, na stadionu Rajka Mitića pa očitno ničesar ne želijo prepustiti naključju, ko gre za ustrahovanje tekmecev. Navijače Crvene zvezde namreč poleg severne tribune, kjer je zbrana najzvestejša skupina Delije, že lep čas "hrabri" tudi pravcati vojaški tank, ki so ga očitno tja pripeljali posebej za torkov večerni spopad.

Tabloid Kurirje poročal, da bo "bojno vozilo z zalito cevjo" tam tudi ostalo in da predstavlja simbol "severne vojske" oziroma "Zvezdine mašine". Dodali so, da so Delije v tudi v koreografijah večkrat uporabile podobe tankov. Velja dodati, da je bilo na prvi tekmi play-offa v Bernu vroče zaradi provokacij švicarskih navijačev, ki so omenjali Kosovo, ki je med Srbi seveda posebej občutljiva tema.

Dolga zgodovina incidentov

Tank pred beograjskim stadionom pa je marsikatere spomnil na temačna 90. leta prejšnjega stoletja, ki so minila v znamenju krvavega razpada Jugoslavije in kasnejših spopadov Srbov in Albancev na Kosovu. Številčni albanski izseljenci v Švici bodo seveda simpatizirali z bernskim moštvom, potem ko je bilo že na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji veliko govora zaradi potez švicarskih reprezentantov kosovskih oziroma albanskih korenin Xherdana Shaqirijain Granita Xhake, ki sta svoja zadetka proslavila z imitiranjem orla.

Shaqiri lani, ko je njegov Liverpool v skupinskem delu gostoval na Marakani, ni dopotoval v prestolnico Srbije, rdeče-beli pa so presenetili kasnejše evropske prvake (2:0). Hudi izgredi so zaznamovali tudi zadnje gostovanje albanske reprezentance v Beogradu, 14. oktobra 2014 na bližnjem stadionu Partizana, ko so kvalifikacijsko tekmo odpovedali po vsesplošnem pretepu na zelenici. Ta se je med igralci in nekaterimi navijači začel po tem, ko je srbski reprezentant Stefan Mitrović iz zraka potegnil dron z zastavo samooklicane Velike Albanije. Evropska nogometna zveza je zmago za zeleno mizo kasneje prisodila Albancem.