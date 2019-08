Kanal A in VOYO: Beograd odšteva zadnje ure do spektakla

Trener Vladan Milojevićje v ponedeljek samozavestno napovedal odločilni obračun z Young Boysi, ki lahko še drugo sezono zapored Crveni zvezdi prinese uvrstitev v skupinski del Lige prvakov, kjer so lani Beograjčani zaigrali prvič po letu 1991 oziroma sezoni 1991/92.

"Trudili se bomo. Seveda čutimo pritisk, a z njim morate živeti, če želite biti na tej ravni. Dobro smo se pripravili in od igralcev bom zahteval, da igrajo tako, kot znajo, da bo to praznik nogometa in športa. Ne dvomim, da bo vzdušje lepo in da bomo vsi uživali,"je medijem pred zadnjim treningom povedal Milojević.

"Ne bi smeli posebej govoriti o pomembnosti tekme. Nasprotnik je resen, dober v vseh pogledih. Zelo spoštujemo Young Boyse, to so si kot klub s svojimi igrami tudi zaslužili. Moji igralci se morajo dobro pripraviti in biti zbrani. Z vsako novo evropsko tekmo pridobiš samozavest, a vse se razlikujejo, upam, da imamo več izkušenj, kot smo jih imeli prej. Močno verjamem v svoje igralce, vsi so že igrali takšne tekme, in upam, da ne bomo imeli težav,"še pravi Milojević.