Kanal A in VOYO: Rosenborg v Zagreb s spomini na lepše čase

Nocojšnja tekma (prenos boste lahko od 20.40 spremljali na Kanalu A in VOYO) bo nekaj posebnega tudi zaradi tehnologije VAR, ki bo prvič v zgodovini zagrebškega stadiona Maksimir pomagala sodnikom. Posebne VAR-sobe delivci pravice na Maksimirju še nimajo, zato bodo morali posnetke nadzirati iz kombija ob stadionu, v bodoče pa naj bi hrvaški prvaki v skladu s standardi Evropske nogometne zveze sodnike namestili v večjo in posebej za VAR namenjeno sobo.

'Vedno slabše je'

Kdo ve, kdaj bo Rosenborg spet tako blizu skupinskemu delu Lige prvakov, sploh če bo Zveza evropskih klubov (ECA), ki ji predseduje prvi mož Juventusa Andrea Agnelli, zahtevala še kakšne spremembe kvalifikacijskega formata. Nazadnje so štiri stalne vozovnice za skupinski del dobile prve štiri ekipe petih najmočnejših prvenstev (Anglija, Francija, Italija, Nemčija, Španija), medtem ko še vedno niso povsem potihnile niti govorice o ustanovitvi novega tekmovanja, ki bi bilo "rezervirano" le za najbogatejše klube.

VERJETNOST

"Nazadnje, ko smo leta 2007 igrali v Ligi prvakov, sta bila na sporedu dva kroga kvalifikacij in nato smo se neposredno uvrstili v skupinski del. Zdaj moramo odigrati osem tekem, da imamo sploh priložnost za preboj. To je dolga pot. Vedno slabše in slabše je,"še pravi Dyrhaugova, ki izpostavlja pomembnost sodelovanja med klubi podobne velikosti.

Danski Ekstra Bladet je tako poročal o sodelovanju FC Copenhagna z nizozemskim in škotskim prvakom, Ajaxom in Celticom, ki so skupaj sestavili predlog novega formata Lige prvakov. Idejo naj bi predstavili Evropski nogometni zvezi (Uefa) in njenemu predsedniku Aleksandru Čeferinu: poleg tega, da želijo znižanje števila stalnih udeležencev iz najmočnejših evropskih lig, navijajo tudi za to, da bi klubi v Ligi prvakov dobili pravico nastopa glede na njihove predstave na evropskih tekmovanjih, ne glede na moč državnih prvenstev, s katerih prihajajo.