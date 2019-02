Kanal A in VOYO: 'Če ne bi bil udeležen, bi zagotovo kupil vstopnico'

Na težko pričakovani tekmi osmine finala bo Liverpool na slovitem Anfieldu gostil münchenski Bayern. Redsi ob tej priložnosti računajo tudi na peklensko podporo domačih navijačev in opozarjajo, da so Bavarci najbolj nevarni prav v težavnem obdobju. Ne zamudite prenosa tekme, danes ob 20.40 na Kanalu A in VOYO.

Bayern v sezono ni vstopil po pričakovanjih, a je v zimskih mesecih uspel zaostanek za vodilno Borussio že nadoknaditi. Prav zato si na Anfieldu obetajo težko tekmo. Strateg domačih Jürgen Klopp je stari znanec Bavarcev, še iz časov, ko je sedel na trenerskem stolčku Borussie. "Kadar imajo v Münchnu težave, se vedno odzovejo na visokem nivoju. Potem ko so šest let dominirali prvenstvu, je bilo jasno, da bo to leto drugače. Če želiš postati prvak, moraš imeti željo novinca, vzporedno s kvaliteto pravega tekmovalca. Morda v samem začetku sezone tega niso imeli, a sedaj razrešujejo nastalo situacijo. Z mojega vidika jih to naredi le še bolj nevarne,"poudarja nemški nogometni strokovnjak.

"Če ne bi bil udeležen v tekmi, bi prav zagotovo kupil vstopnico," je zagotovil karizmatični Nemec. FOTO: AP

Tako kot Bavarci, ki ne bodo morali računati naArjena Robbna in Jeroma Boatenga, se tudi redsi soočajo s številnimi poškodbami. Največja praznina je zazevala v obrambni vrsti, kjer zaradi poškodbe manjka Joe Gomez, po okrevanju pa se v vrste Liverpoola vrača mladi Trent Alexander-Arnold. Usoda Dejana Lovrena še ni znana. Prav obramba bo proti Bayernu na težki preizkušnji, saj bo morala zaustaviti Roberta Lewandowskega, drugega strelca nemškega prvenstva. Poljak je sicer stari znanec Kloppa, saj je nekdaj igral v vrstah dortmundske Borussie, prav tako tudi Mats Hummels, ki danes brani barve bavarskega stroja."Dva fantastična nogometaša. Res sem jima hvaležen. Brez njiju moja kariera verjetno ne bi bila enaka. Šlo je za vzajemno sodelovanje, mislim, da smo vsi pridobili iz tega. To je del mojega življenja in moje zgodovine. Še danes gojimo veliko spoštovanja, drug do drugega. Dobro ju poznam. Odlična nogometaša sta. Skušali bomo dati vse od sebe, kaj pa drugega, da ne bosta zasijala na zelenici,"je zagotovil Klopp.

"Jaz le s težavo odgovorim na to vprašanje, a če vprašate navijače Liverpoola, je prioriteta jasna. Želijo si naslov angleškega prvaka," pojasnjuje Klopp. FOTO: AP

Prioriteta navijačev je jasna: Angleško prvenstvo Nemec sicer ni najbolj navdušen nad dejstvom, da bo moštvo prvo tekmo moralo odigrati na domači zelenici, medtem ko bo povratno gostil München. "Če me vprašate, igrati prvo tekmo na domačih tleh, ni v našo korist. A se s tem ne obremenjujemo. Če se na zelenici srečata dve dobri ekipi, ni vse odločeno že na prvi tekmi. Spoštujemo Ligo prvakov. Čakata nas dve tekmi in stoodstotno bomo osredotočeni na obe. Želimo ustvariti temelje, ki jih bomo lahko izkoristil na povratni tekmi," skuša nekaj pozitivnega v stvari najti nemški nogometni strokovnjak, ki ob tej priložnosti računa tudi na pomoč navijačev. Ti so sicer po njegovem mnenju bolj naklonjeni angleškemu prvenstvu, drugi fronti, na kateri se v tej sezoni bori Liverpool. "Jaz le s težavo odgovorim na to vprašanje, a če vprašate navijače Liverpoola, je prioriteta jasna. Želijo si naslov angleškega prvaka. V tem trenutku se moramo osredotočiti na Ligo prvakov in dati vse od sebe. Še dobro, da nam ni treba sprejemati tako pomembnih odločitev v tem trenutku. Ustvariti moramo vzdušje na zelenici. Jutrišnja noč bo neverjetna. Nekaj, v čemer velja uživati. Naši navijači nas lahko s 100 odstotkov potisnejo na 140 odstotkov," je zaključil Klopp. Izid (Prenos tekme v torek, 19. februarja, ob 20.40 na Kanal A in VOYO): Liverpool - Bayern München -:- (-:-)