Kanal A in VOYO: Bo Messi na Camp Nouu prekinil urok četrtfinala?

'Moramo prevladovati in igrati z veliko karakterja' "Nimamo zelo velike prednosti. Ne želimo je le braniti, želimo tudi pokazati, da smo superiorni, zato moramo odigrati dobro tekmo. Želimo pokazati, da smo boljši od Uniteda, in za kaj takega ga moramo premagati na naš način,"je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal nemški čuvaj mreže.

Manchester United je v polfinalu Lige prvakov nazadnje igral leta 2011, ko je premagal Schalke in nato na Wembleyju izgubil finalni obračun z Barcelono . Nov poraz proti stari nasprotnici, ki na uvrstitev v polfinale čaka od svojega zadnjega naslova leta 2015, bi pomenil slovo od letošnjih izločilnih bojev. Katalonci bodo na večerni tekmi (prenos na Kanalu A in VOYOob 20.40) po besedah vratarja Marca-Andreja ter Stegna poskušali "prevladovati", čeprav so s prve tekme na severozahodu Anglije prinesli prednost gola (1 : 0).

"Z Messijem je vse v redu po tistem udarcu in pred jutrišnjo (torkovo, op. a.) tekmo nima nikakršnih težav," je povedal Valverde. Kapetan in prvi strelec v zgodovini kluba tudi na Old Traffordu ni zabil prvega gola v četrtfinalih Lige prvakov po letu 2013. Takrat je mrežo v Parizu zatresel Paris Saint-Germainu ob remiju z 2 : 2, ki bi bil tokrat dovolj za napredovanje njegove ekipe. Ta na preboj v polfinale čaka od leta 2015, ko je v Berlinu proti Juventusu tudi osvojila laskavi naslov.

Messi že več let čaka na gol v četrtfinalu Trener Barce Ernesto Valverde je zatrdil, da bo Lionel Messi kljub neprijetnemu trčenju s Christopherjem Smallingom na prvi medsebojni tekmi, ko je zaradi krvavitev potreboval tudi zdravniško pomoč, pripravljen za obračun na Camp Nouu. Samo Ter Stegen je začel zadnjo ligaško tekmo s Huesco ( 0 : 0 ), ki so jo poleg Argentinca izpustili še številni prvokategorniki.

United čaka še dlje od Kataloncev

Svoj črni niz želi prekiniti tudi United, ki v polfinalu najelitnejšega evropskega tekmovanja ni igral že skoraj osem let. Leta 2011 je v četrtfinalu s skupnim izidom 3 : 1 izločil angleškega tekmeca Chelsea, nato pa v polfinalu izločil Schalke (6 : 1), a bil nato povsem nemočen na Wembleyju, kjer je moštvo legendarnega sira Alexa Fergusonapremagala šampionska Barca Josepa Guardiole.

Ole Gunnar Solskjaer je le nekaj mesecev prej zapustil klop rezervne Unitedove ekipe in prevzel domači Molde. Decembra lani se je v velikem slogu vrnil na Old Trafford, kjer je začel serijo zmag na vseh frontah, a v zadnjem času vragom ne gre, brez strela v okvir gola so ostali tudi na prvi tekmi z Barco, a Norvežana hrabrijo predstave njegovih varovancev na gostujočih tekmah v tej sezoni LP, ki so jih praviloma dobivali.

'Zato so najboljši napadalci najdražji'

"To je vprašanje za sto milijonov dolarjev: kdo lahko zabije gole,"je ob vrnitvi na Camp Nou, na katerega ima izjemne spomine, povedal Solskjaer. "Zato so najboljši napadalci najdražji. Imeli smo nekaj dobrih priložnosti, a če vratarja ne prisiliš v posredovanja, ne moreš zadeti. Vemo, da si bomo pripravili priložnosti, nevarni smo za gol. Gre le za to, da globoko vdihneš in te priložnosti izkoristiš."

Solskjaer je v Katalonijo pripeljal tudi v zadnjem času poškodovanega čilskega napadalca Alexisa Sancheza, ki bo imel po Norvežanovem mnenju zaradi porazne prve polne sezone na Old Traffordu dodaten motiv, motiviran bo seveda tudi zaradi dejstva, da bo igral proti nekdanjim delodajalcem, ki jih je leta 2014 zapustil ob prestopu k Arsenalu. V tej sezoni je na 23 tekmah zadel le dvakrat, a že en gol v mreži Barce bi Unitedu v torek zvečer pomenil zelo veliko.