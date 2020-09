Zadnja stopnička pred Ligo prvakov: Maccabi ali Salzburg?

Teden evropskega nogometa se na Kanalu A in VOYO nadaljuje v sredo, 23. septembra, ko bo na sporedu še ena tekma play-offa Lige prvakov med belgijskim Gentom in ukrajinskim Dinamom iz Kijeva na čelu s slovenskim reprezentantom Benjaminom Verbičem. Za konec se bosta v četrtek, 24. septembra, za evropski superpokal v Budimpešti udarila osvajalec Lige prvakov Bayern in branilka naslova v Ligi Evropa Sevilla.

Avstrijski prvak Salzburg lovi drugo zaporedno uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Po uspehu, na katerega so na Solnograškem čakali kar 25 let, ko so še kot Casino Salzburg izpadli v močni skupini s kasnejšima finalistoma Ajaxom in AC Milanom, so z goli izjemnega Norvežana Erlinga Haalandav minuli sezoni do konca grozili branilcu naslova Liverpoolu in Napoliju. Ostali so brez preboja v osmino finala, čeprav so imeli do zadnjega kroga celo priložnost, da končajo evropsko pot Liverpoolčanov, ki jih je nato že na prvi stopnički izločilnih bojev ustavil Atletico Madrid.

Do minule sezone je bilo za Salzburžani kar 11 neuspešnih poskusov uvrstitve v skupinski del najelitnejšega evropskega tekmovanja, zdaj pa lahko varovancem ameriškega trenerja Jesseja Marschauspe že drugič zapored.

'Vložek je velik'

"Lahko vplivamo le na našo predstavo, motivacijo in miselnost," je pred obračunom dejal Marsch. "Ko je naša miselnost še večja od naših sposobnosti, potem imamo tu nekaj posebnega, še posebej zato, ker je tukaj sposobnost na tako visoki ravni,"je dodal. Športni direktor Christoph Freundje dodal: "Še vedno je to kvalifikacijski obračun in vložek je velik. Ko se bo tekma začela, moramo biti z glavo pri stvari, ne glede na to, kakšna ekipa bo na drugi strani."

Ekipa Salzburga je kljub negotovosti okoli izvedbe obračuna, po zagotovilih Evropske nogometne zveze (Uefa) tekma ni ogrožena, v ponedeljek poletela z domačega letališča proti Tel Avivu, ki je tako kot preostanek države že drugič v obdobju pandemije novega koronavirusa v karanteni. Trajala naj bi tri tedne.

"Klubu se že lep čas ni uspelo prebiti v skupinski del. To je nekaj zelo pomembnega za izraelski nogomet. Po dveh državnih naslovih je bilo za nas igralce in tudi za klub pomembno pokazati, da spadamo v evropski nogomet," je dejal branilec Etey Shechter, ki s soigralci lovi prvi preboj v skupinski del Lige prvakov po letu 2015.

Kvalifikacije za Ligo prvakov, play-off, prva tekma (prenos ob 20.30 naKanalu AinVOYO):

Ob 21.00

Maccabi Tel Aviv ‒ Salzburg -:-*

Verjetni postavi:

Maccabi: Tenenbaum; Bitton, Tibi, Yeini, Baltaxa, Davidzada; Barsky, Biton, Golasa; Ben Haim, Shechter.

Salzburg: Stanković; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Okugawa, Bernede, Mwepu, Szoboszlai; Koita, Daka.