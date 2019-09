KANAL A in VOYO: Močno okrepljena rivala v ponovitvi lanske osmine finala

Obračun uvodne tekme 1. kroga v skupini D letošnje Lige prvakov med madridskim Atleticom in Juventusom si boste lahko v neposrednem prenosu od 20.45 dalje ogledali na Kanalu A in VOYO!

V obeh taborih so sicer zelo previdni v napovedih pred tekmo na stadionu Metropolitano, a obenem se bodo tako eni kot drugi na zelenico podali z jasno željo po osvojitvi treh točk na odprtju nove sezone v elitni Ligi prvakov. Strateg Juventusa Maurizio Sarri svari pred agresivnostjo in skorajda fanatično borbenostjo Atletov, ki jih že sedmo sezono zapovrstjo zelo uspešno vodi argentinski strokovnjak Diego Simeone . "Igramo proti tekmecu, ki je eden od glavnih kandidatov za končno zmago v tem tekmovanju. Obenem pa moramo biti osredotočeni na izvajanje lastnih avtomatizmov v igri, ki bodo s pretekom časa le še boljši in hitrejši. V Madrid smo prispeli z jasno željo po novi zmagi," je dan pred tekmo na novinarski konferenci razlagal 60-letni nekdanji trener Napolija, danes pa je prvi mož stroke pri 'Stari dami'.

Bodo Atleti 'maščevali' lansko izpadanje v osmini finala?

Simeone ima na razpolago praktično vse najpomembnejše može, s katerimi se bo podal v boj za prvo zmago v skupini. Vprašljiva sta le nastopa Morate in Thomasa, medtem ko Sarriju na drugi strani kar nekaj razlogov za skrbi povzročajo poškodbe De Sciglia, Miralema Pjanića inDouglas Coste.



"Vsi me znova sprašujejo, kako se bomo lotili igre v fazi branjenja proti Cristianu Ronaldu. Idealna obramba za tako kakovostnega nogometaša ne obstaja. Edini način, s katerim ga lahko vsaj malce omejimo, je kolektivni pristop. Upam na čim izdatnejšo podporo s tribun in, seveda, našo zmago," meni Simeone.