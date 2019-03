Kanal A in VOYO: Močno oslabljeni 'rdeči vragi' na nemogoči misiji v Parizu

Povratno tekmo osmine finala elitne lige prvakov med Paris Saint Germainom in Manchester Unitedom bomo neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO v sredo, 6. marca, s pričetkom ob 20:40. Nikar ne zamudite!

Poškodbe so povsem zdesetkale slačilnico Manchester Uniteda, saj norveški strokovnjak na klopi nekdanjih evropskih klubskih prvakov iz 1999 in 2008 Ole Gunnar Solskjaer ne bo mogel računati na številne nosilce igre, med katerimi najbolj izstopajo imena Anderja Herrera, Nemanje Matića, Jesseja Lingarda, Juana Mate, Anthonyja Martiala, Mattea Darmiana, Philla Jonesa in Antonia Valencie.



Za piko na i pregovornega hudiča, ki ima mlade, na Parku princev zaradi rdečega kartona na prvi tekmi v Manchestru nima pravice nastopa niti prvi zvezdnik 'rdečih vragov' Paul Pogba. Ole Gunnar Solskjaer sicer v javnih nastopih deluje samozavestno in odločno, a trenutna forma Parižanov je na zelo visoki ravni; ob tem pa ne gre zanemariti dejstva, da bo nemški trener na klopi PSG-ja Thomas Tuchel lahko računal na večino svojih ključnih mož. Tudi na Kyliana Mbappeja in Presnela Kimpembeja, ki sta z zadetkoma na prvi tekmi na Old Traffordu serijskim francoskim državnim prvakom priigrala ugodno izhodišče pred nocojšnjim povratnim obračunom.