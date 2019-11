Napoli po napredovanje k aktualnim prvakom

Pri italijanskem prvoligašu iz Neaplja je stanje v tej sezoni vse prej kot rožnato. Predsednik kluba je igralcem nedavno naložil finančne kazni, ki skupno presegajo tri milijone evrov, kar je dvignilo veliko prahu. Kljub temu strateg Napolija Carlo Ancelotti zagotavlja, da je z mislimi zgolj in samo pri Liveproolu: "V Ligi prvakov nam zaenkrat dobro kaže. Drugače je v prvenstvu, kjer nikakor ne uspemo priti do boljših rezultatov. Na nas je, da to spremenimo, a trenutno smo osredotočeni zgolj na Redse."

Kljub temu so Neapeljčani na Anfield pripotovali v skoraj polni postavi, poznala pa se jim bo odsotnost vodje revolta Insigneja."Je kapetan ekipe. Kljub poškodbi bo tudi tokrat zraven, saj se od njega pričakuje, da bo vselej blizu soigralcem," je povedal Ancelotti. 28-letni italijanski reprezentant je poškodbo komolca staknil na minuli prvenstveni tekmi z Milanom, travnato zelenico San Sira je bil primoran zapustiti po 60 minutah igre. Poleg tega bo manjkal tudi poljski napadalec Arkadiusz Milik.

Lestvica skupine E

Redsi so trenutno prvi v skupini E. Imajo devet točk, z eno manj jim sledijo prav današnji tekmeci, medtem ko jih ima tretji Red Bull iz Salzburga zgolj štiri. To pomeni, da bo zmagovalec današnjega dvoboja že potrdil napredovanje. Tisti, ki bo srečanje izgubil, pa bi si ob morebitni zmagi Salzburga nad Genkom močno otežil pot do osmine finala. V kolikor si bosta tekmeca razdelila točki, bomo morali na končni razplet čakati vse do zadnjega kroga.

Na prvi medsebojni tekmi so slavili nogometaši Napolija. Na San Paolu je prvi zadetek v 82. minuti dosegel Dries Mertens, končnih 2:0 pa je v sodnikovem podaljšku postavil Fernando Llorente. Ekipi sta se sicer v Ligi prvakov merili že lani, na obeh srečanjih so domačini slavili z 1:0. Domača zmaga v zadnjem krogu je bila takrat odločilna, da so Redsi sploh napredovali v osmino finala. Milik je imel v 89. minuti izjemno priložnost za izenačenje, a se je izkazal vratar Alisson. Kako se je kasneje razpletala evropska avantura Liverpoolčanov, pa je verjetno znano vsem.