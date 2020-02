Kanal A in VOYO: Klopp o temperamentu: V primerjavi s Simeonejem sem policist v vrtcu

Osmina finala Lige prvakov ponuja zanimiv špansko-angleški dvoboj. Aktualni šampion Lige prvakov na prvi tekmi gostuje na stadionu Wanda Metropolitano pri Atleticu. Liverpool že celo sezono igra izjemno zanesljivo, brez velikih nihanj in niza zmage. V Premier League je Liverpool še vedno neporažen (25 zmag in en remi) in koraka proti naslovu prvaka, z razliko v golih kar 61:15. Atletico je pa je precej daleč od vrhunskih izidov v španski ligi, zaseda četrto mesto in ima 13 točk zaostanka za vodilnim Realom in razliko v golih 25:17. Na zadnjih petih tekmah La Lige so enkrat zmagali, dvakrat remizirali in dvakrat izgubili, na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih so slavili le enkrat.