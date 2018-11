PRENOS V ŽIVO: Milner z bele točke vrnil 'redse' v igro, ob polčasu 2 : 1 za PSG

Klopp se je odločil na preverjeno taktično različico 4-3-3 z Alissonom Beckerjem v vratih, štirimi obrambnimi nogometaši: Lovrenom, Van Dijkom, Robertsonom in Gomezom, tremi v zvezni vrsti: Wijnaldumom, Hendersonom in Milnerjem, ter že omenjeno napadalno trojico Salah - Firmino - Sane. Tuchel je v obrambno vrsto uvrstil Kehrerja, Thiaga Silvo, Kimpembejain Bernata, obrambno usmerjena vezista Marquinhosa in Verrattija, v napadu pa ob Neymarju, Mbappeju in Cavaniju še Angela Di Mario. Podjetneje so srečanje na nabito polnem Parku princev pričeli domačini, ki so prek Kyliana Mbappeja v tretji minuti in Angela Di Marie v sedmi zapretili sicer dobro postavljenemu Alissonu Beckerju.



Bernat popeljal PSG v vodstvo

V 13. minuti so Parižani izvedli hiter protinapad, ki ga je z natančnim strelom v desni spodnji kot zaključil levi bočni branilec Juan Bernat. PSG je imel v uvodnih 15 minutah bistveno več od igre, 'redsi' pa so se povsem nepričakovano in v nasprotju s svojo napadalno usmeritvijo povlekli preveč nazaj na svojo obrambno polovico. Toda lanski finalisti so se začeli počasi prebujati, kar je nakazala 22. minuta, ko je Salah globoko na tekmečevi polovici prestregel žogo in podal na desno stran do Milnerja, ki je podajo vrnil do Egipčana, ta pa je z roba kazenskega prostora meril nenatančno. Novo lepo priložnost za domače je v 31. minuti zapravil urugvajski napadalec Cavani, potem ko sta hiter protinapad izvedla Neymar in Mbappe; slednji je z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora gostov, a je bil Becker dovolj hiter, da je preprečil najhujše.



Ko se je zdelo, da bo Liverpool še bolj strnil svoje vrste, so Francozi vnovič udarili. Tokrat je hitro akcijo Parižanov na sredini igrišča začel Mbappe, ki je podal na levo stran do Cavanija, ta pa je zgolj podaljšal v sredino, kjer je bil Neymar najhitreje pri žogi in zadel za povišanje vodstva na 2 : 0.

Liga prvakov, 5. krog, skupina C, izid:

PSG - Liverpool 2 : 1* (2 : 1)

Bernat 13., Neymar 37.; Milner 46.



* - v živo



Začetni postavi:

Paris Saint Germain (4-2-3-1): Buffon - Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos - Mbappe, Neymar, Di Maria - Cavani. Trener: Thomas Tuchel.



Liverpool: (4-3-3): Becker - Van Dijk, Robertson, Lovren, Gomez - Wijnaldum, Henderson, Milner - Mane, Firmino, Salah. Trener: Jürgen Klopp.



Glavni sodnik: Szymon Marciniak (Poljska).