Kanal A in VOYO: Pochettino bo lahko računal tudi na Kana: 'Virus je preteklost'

Trener TottenhamaMauricio Pochettinov Beogradu ne bo mogel računati na Jana Vertonghena, Serga Aurierja, Erika Lamelo ter vratarja Huga Llorisa, ki pa ga je v vratih Londončanov odlično zamenjal Paulo Gazzaniga.

"Atmosfera bo zagotovo zelo zahtevna in sovražna, toda enkrat ko bomo na zelenici se moramo osredotočiti nase in narediti vse, kar je v naši moči, da tekmo dobimo," je povedal Kane in dejal, da se po težavnem vikendu počuti precej bolje. "Dobro se počutim. Boljše kot čez vikend. Napadel me je nekakšen virus, toda že sem po ponedeljkovem treningu sem se počutil precej bolje," je razložil Kane.

TEKMA

Na vzdušje na Marakani opozarja tudi trener Pochettino, a sodeč po izjavah na novinarski konferenci 'komaj čaka', da se spektakel na Marakani prične. "Za nas bo to nova izkušnja, novi stadion, drugačna atmosfera in poslušamo, da bomo danes doživeli zelo lepo izkušnjo," pa je samozavestno dejal Pochettino pred tekmo s Crveno zvezdo. Londončani v tekmi z Beograjčani razumljivo vstopajo samozavestni, potem ko so tekmo pred dvema tednoma v Londonu dobili kar s 5:0.