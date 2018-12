Kanal A in VOYO: 'Redsi' pred obračunom resnice: 'Zaslužimo si napredovanje'

Zelo zanimiv obračun 6. kroga skupine C v elitni Ligi prvakov med domačim Liverpoolom in gosti iz Neaplja si boste v neposrednem prenosu v torek, 11. decembra, s pričetkom ob 20:45 ogledali na Kanalu A in VOYO. Ne zamudite dogajanja s kultnega Anfield Roada!

Skupina C letošnje Lige prvakov, v kateri so lanski finalist Liverpool, francoski Paris Saint Germain, Napoli in beograjska Crvena zvezda, je ponudila vse, kar nogometna igra na tej ravni lahko ponudi. Tako na izvedbeni (zelenica) kot tudi točkovni ravni, kjer se tri moštva enakovredno kosajo za prvi dve mesti, ki vodita v izločilne boje.



'Redsi' za napredovanje med 16 najboljših moštev na stari celini nujno potrebujejo zmago. Z zadetkom razlike, v kolikor bo končni izid 1 : 0 za četo Jürgena Kloppa, v primeru prejetega oziroma več prejetih zadetkov v mreži, pa bo ta razlika za dosego že omenjenega želenega cilja morala znašati dva zadetka prednosti. Na drugi strani bo stalo moštvo Napolija, ki na zadnjih 12 tekmah v vseh tekmovanjih ne pozna poraza. Zasedba prekaljenega trenerskega lisjaka Carla Ancelottija v tej sezoni deluje odlično, v zahtevni skupini C lige prvakov trenutno zaseda prvo mesto (9 točk) s točko prednosti pred drugouvrščenim PSG-jem oziroma tremi pred tretjeuvrščenim Liverpoolom, ki bo na razprodanem Anfield Roada storil vse za osvojitev prepotrebnih treh točk.