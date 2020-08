Kanal A in VOYO: Spopad velikanov v Lizboni: Barca ali Bayern

Barcelona in Bayern, ki sta oba po petkrat zmagala v elitnem evropskem klubskem tekmovanju Lige prvakov, sta oba kandidata za naslov, a bo le eden napredoval v polfinale. Večina oči bo uprta v argentinskega velemojstra Lionela Messija pri Barceloni in poljskega "golgeterja" Roberta Lewandowskega pri Bayernu, ki je, kot piše STA , tudi vodilni na lestvici strelcev v Ligi prvakov. Med kandidati za naslov je tudi Manchester City, ki je izločil madridski Real in bo igral proti Lyonu, ki je presenetljivo, a zasluženo izločil Juventus s Cristianom Ronaldom . " Veliki klubi dvigajo pokale ," je trener Cityja Pep Guardiola pred dnevi na kratko pospremil zmago nad Realom.

Nadaljevanje Lige prvakov poteka v mehurčku v Lizboni od 12. do 23. avgusta. V polfinalu, ta bo 18. in 19. avgusta, se bosta srečala zmagovalca tekem Leipzig in PSG ter boljša iz dvobojev Manchester City - Lyon in Barcelona - Bayern. Finale bo 23. avgusta na stadionu Luz v Lizboni.