Kanal A in VOYO: Barca si novega spodrsljaja ne sme privoščiti, Handanović in druščina zelo motivirani

Skupina F je ena najtežjih z Barcelono, Borussio Dortmund in milanskim Interjem, vsi so že bili evropski prvaki, ob njih nastopa še praška Slavia. Inter blesti v italijanski Serie A. Po prihodu nekdanjega trenerja Juventusain tudi italijanske reprezentance Antonia Contejaje nanizal same zmage in celo zaseda prvo mesto na lestvici, celo pred serijskim prvakom Juventusom. V Ligi prvakov so Milančani startali slabše, saj so na domači tekmi proti češki Slavii iz Prage zgolj remizirali. Do izenačujočega zadetka so prišli v izdihljajih tekme.