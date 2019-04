Kanal A in VOYO: Vražji recept za zmago: 'Težko je zaustaviti Messija, vendar ni nemogoče'

Osem let je minilo od zadnjega finala, ko sta se na londonskem Wembleyju v finalu Lige prvakov merila Barcelona in Manchester United. Le dve leti pred tem je katalonski ponos v Rimu vragom odnesel laskavo lovoriko, nič drugače ni bilo niti v Londonu, kjer so se Katalonci s 3 : 1 veselili četrtega naslova. Mrežo legendarnega vratarja Edwina van der Sarja je takrat ob Pedru in Davidu Villi zatresel tudi Lionel Messi , ki je z 12 zadetki postal najboljši strelec tekmovanja.

Argentinski nogometni virtuoz bo ogrožal vrata tudi ob tokratnem spopadu na Old Traffordu. "Messi je fantastičen igralec. V zgodovino se bo vpisal kot eden najboljših nogometašev vseh časov. Težko ga je zaustaviti, vendar ni nemogoče. Ne moremo se osredotočiti zgolj nanj. Igrati moramo proti vsem enajstim nogometašem. Kakšen pa naj bo plan, če želiš zaustaviti enega najboljših nogometašev na svetu," se pred tekmo sprašuje Ole Gunnar Solskjaer, ki so mu vragi s koncem marca ponudili triletno pogodbo.

United se je izkazal z zmago nad PSG v osmini finala, a navijači so si enotni, da jih največji preizkus šele čaka. Na gostovanju v Parizu so nastopili v močno okrnjeni zasedbi, nekaj ključnih členov pa bo manjkalo tudi ob obračunu s Katalonci. Solskjaer ne bo mogel računati na Erica Baillyja in Antonia Valencio, zato pa vse do zadnjega upa na pomoč Nemanje Vidića in Marcusa Rashforda. Slednji je izpustil zadnjo prvenstveno tekmo zaradi poškodbe gležnja, United pa je na gostovanju pri Wolverhamptonu izgubil pomembne točke v boju za najvišja mesta v angleškem prvenstvu. Norvežan je potrdil tudi odsotnost Alexisa Sancheza, ki sicer že trenira z ekipo, a zaradi dolgotrajne odsotnosti proti blaugrani ne bo nastopil.