Kanal A: 'Ranjena' Roma in Real na rimskem Olimpicu iščeta pot iz krize

V 5. krogu Lige prvakov se bosta na Olimpijskem stadionu v Rimu pomerila Roma in madridski Real (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.45). Obe moštvi sta "pokleknili" na zadnjih tekmah v državnih prvenstvih, zato trenerja iščeta pot iz krize, zmaga pa bi zanesljivo pomenila nov zagon.

Pred pomembno tekmo 5. kroga skupinskega dela Lige prvakov med Romo in madridskim Realom ni velikega zadovoljstva ne v enem, ne v drugem taboru. Zmagovalec tekme na rimskem stadionu bi si zagotovil preboj v osmino finala LP, obenem je to tudi boj za prvo mesto v skupini G. Real je na prvi medsebojni tekmi na Santiagu Bernabeuu zmagal s 3:0. Oba trenerja se ubadata s težavami, predvsem kar se tiče padca rezultatske krivulje.

Predzadnji krog skupinskega dela Lige prvakov bo zato ponudil izjemno zanimiv dvoboj v italijanski prestolnici. V skupini G sta sicer obe moštvi z devetimi točkami na vrhu skupine, Roma je na prvem, Real na drugem mestu, tretji je moskovski CSKA s štirimi točkami. Roma je v Serie A trenutno šele na sedmem mestu po 13. krogih in le petimi zmagami in 19 točkami, za vodilnim Juventusom zaostaja že velikih 18 točk. Na zadnjih petih tekmah so zmagali le enkrat (ob dveh porazih in dveh remijih). Tudi na zadnji tekmi italijanskega prvenstva so bili poraženi, Udinese je zmagal z 1:0.

Trener Rome Eusebio Di Francesco. FOTO: Uefa

"Čaka nas aktualni evropski prvak in dobro vprašanje je, ali je pravi čas za ta dvoboj? Vendar lahko enako Real razmišlja o tej temi, saj gre za dve moštvi, ki sta trenutno "bolani", mi imamo svoje težave. Vendar igramo proti prvakom in to ni kakršnakoli tekma, temveč tudi izziv za nas. Moramo popraviti nekatere stvari, predvsem v moštvu trenutno manjka odločnosti in želje po zmagovanju in tega se ne da kupiti na nogometni tržnici," pravi trener Eusebio Di Francesco.