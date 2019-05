Liverpool proti Barceloni verjame v neustrašni duh Anfielda: 'Vse je mogoče'

Barcelona je prvo tekmo polfinala Lige prvakov na svojem Camp Nouu dobila presenetljivo visoko (3:0), čeprav je dolgo kazalo, da bo rezultat nizek. Nato je "režijo" v svoje roke vzel Leo Messi in z dvema goloma v 75. in 82. minuti zagotovil Barci lepo prednost pred drevišnjo povratno tekmo.

Na Anfieldu bo padla odločitev o prvem finalistu in potniku na prizorišče letošnjega finala Lige prvakov v Madridu. Navijači Liverpoola in tudi igralci se zanašajo na moč njihovega kultnega stadiona in vzdušja, ki bi poneslo Redse do preobrata. V spominu ostaja, iz zadnjega obdobja in še v času začetka "vladanja" trenerja Jürgena Kloppa, četrtfinale Lige Evropa v aprilu leta 2016. Takrat je dortmundska Borussia doma remizirala (1:1), na povratni tekmi na Anfieldu pa vodila že z 2:0 in 3:1. Nato pa fantastičen zaključek tekme, trije goli Redsov, zadnji v 91. minuti Dejana Lovrena za zmago s 4:3 in napredovanje v skupnem seštevku s 5:4. Takrat se je Liverpool nato prebil do finala LE, kjer je izgubil s Sevillo (3:1).

info

Omenjena tekma na Anfieldu ostaja v spominih navijačev, pa tudi nogometašev, kar je izpostavil tudi sedaj 20-letni Trent Alexander-Arnold, ki je tisto tekmo proti nemški zasedbi spremljal še na tribuni: "Bil sem na tekmi kot navijač. To je bil eden tistih posebnih večerov in vedno se spominjaš podrobnosti, ko se zgodijo takšne tekme. Prepričan sem, da bodo tudi navijači verjeli, da je vse mogoče."