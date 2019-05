Kane dobiva bitko s časom pred sobotnim finalom Lige prvakov

Harry Kane v zadnjih dneh stopnjuje udeležbo na treningih, poroča The Sunday Times, trener Tottenhama Mauricio Pochettino pa je izrazil veliko zadovoljstvo z napredkom njegovega prvega igralca. Kane je poškodbo gležnja utrpel na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov proti Manchester Cityju (1 : 0) pred sedmimi tedni, Spursi pa so se v nadaljevanju predvsem s pomočjo napadalcev Lucasa Mourein Son Heung-mina prebili v veliki finale z Liverpoolom.

Čeprav ostaja še nekaj vprašanj glede Kanove telesne pripravljenosti po poškodbi, bi njegova prisotnost v Madridu, četudi samo na klopi, pomenila pomembno pridobitev za Pochettina, še poročajo angleški mediji. Trener Tottenhama medtem ostaja optimist, da bodo za finale nared tudi ostali poškodovani igralci, vezist Harry Winks in branilca Davinson Sanchez ter Jan Vertonghen.

"Pripravljamo se na predpostavki, da bodo vsi lahko igrali," je dejal argentinski strateg, ki ga evropski mediji v zadnjih dneh povezujejo s poletnim prestopom k Juventusu.

V Veliki Britaniji brezplačen ogled tekem iz Madrida in Bakuja

Anglijo že nekaj časa trese prava nogometna mrzlica. V celotno evforijo se je vključila tudi telekomunikacijska in televizijska hiša BT, ki ima na britanskih tleh ekskluzivno pravico do prenosov tekem v Ligi prvakov in Ligi Evropa. Napovedala je brezplačen ogled obeh finalnih mednarodnih dvobojev iz Madrida in Bakuja v tem tednu.

Z nogometom zasvojeni Britanci si bodo odločilna dvoboja vseh štirih angleških klubov na mednarodni sceni lahko brezplačno ogledali na svojih mobilnih telefonih in prek spletnega kanala Youtube. Veliki finale Lige Evropa med Chelseajem in Arsenalom bo v sredo v azerbajdžanskem glavnem mestu, odločilna tekma v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini, v Ligi prvakov, med Liverpoolom in Tottenhamom pa v soboto, 1. junija, na stadionu Wanda Metropolitano v španski prestolnici.

Ob tem kaže omeniti, da je BT – v želji po iskanju novih naročnikov in tudi pritiskov oglaševalcev, da bi se razširil krog gledalcev – brezplačno predvajal tudi lansko finalno tekmo Lige prvakov med Liverpoolom in španskim Real Madridom, tako da so si ta dvoboj lahko ogledali tudi njihovi nenaročniki.